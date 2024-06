Kate Middleton : la princesse va faire sa première apparition publique depuis l’annonce de son cancer

Kate Middleton a annoncé son retour officiel en public ce samedi 15 juin pour la parade d’anniversaire du roi Charles III. La princesse de Galles avait annoncé être atteinte d'un cancer et suivre un traitement de chimiothérapie dans une vidéo publiée au mois de mars.

Elle n’avait plus été vue en public depuis Noël. Atteinte d'un cancer, Kate Middleton apparaîtra en public pour la première fois depuis près de six mois ce samedi 15 juin, à l’occasion de la parade d’anniversaire du roi Charles III.

Dans un long message publié sur X (anciennement Twitter) accompagné d’une photo prise cette semaine, la princesse de Galles a également donné des nouvelles de sa santé. Son traitement fait «de bons progrès», même si elle n'est pas «tirée d'affaire».

I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.





I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 14, 2024