Royaume-Uni : Reform UK, quel est ce parti «anti-immigration» qui pourrait devenir la 2e force du pays le 4 juillet prochain ?

A quelques semaines des élections législatives au Royaume-Uni, un sondage publié par le Times jeudi 13 juin a placé pour la première fois le parti anti-immigration Reform UK devant les Conservateurs du Premier ministre Rishi Sunak.

Petit séisme politique outre-Manche. Alors que les élections législatives auront lieu le 4 juillet prochain au Royaume-Uni, une étude YouGov publiée par le Times jeudi 13 juin a placé pour la première fois le parti Reform UK (19%) devant les Conservateurs de Rishi Sunak (18%). Le parti mené par Nigel Farage reste cependant loin derrière les Travaillistes de Keir Starmer (37%).

Reform UK se veut être «la voix de l’oppostion» face aux Travaillistes, a indiqué fièrement Nigel Farage à la suite de ce sondage. «Nous sommes les challengers du Labour, nous sommes à présent la véritable opposition», a-t-il continué.

Euroscepticisme et anti-immigration

Fondé en 2019 après une scission de UKIP, le Parti du Brexit a basé sa ligne politique sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. En tête des élections européennes de 2019 au Royaume-Uni, le Parti du Brexit est devenu Reform UK en 2021.

Aujourd’hui mené par Nigel Farage, figure majeure de l’euroscepticisme et de la droite dure, Reform UK se dit «réformateur et proposant des lignes politiques de bon sens concernant l’immigration, le pouvoir d’achat, l’énergie et la souveraineté nationale».

Début juin, lors du lancement de la campagne, Nigel Farage n’avait laissé aucun doute quant à la ligne politique de son parti : les conservateurs «doivent payer le prix» pour avoir laissé l’immigration augmenter, avait-il affirmé, avant d’ajouter qu’il allait «se battre pour les petites entreprises contre les régulateurs», avait rapporté l'AFP.

Pour lui, les principaux maux du Royaume-Uni, la crise du logement et la difficulté d’accès aux soins, sont directement liés à la politique d’immigration «entamée par le Labour» et «poursuivie par ce gouvernement conservateur».

A la suite de ce sondage faisant passer Reform UK en deuxième position pour les élections législatives à venir, Nigel Farage a demandé un débat avec Keir Starmer, leader du parti Travailliste.