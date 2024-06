Guerre en Ukraine : voici les conditions imposées par Vladimir Poutine pour un cessez-le-feu immédiat

À la veille de la tenue d’un sommet en Suisse ce week-end réunissant 90 pays (avec l’Ukraine mais sans la Russie) pour établir un moyen d’obtenir la paix à l'est de l'Europe, Vladimir Poutine a dévoilé les conditions qui le feraient consentir à un cessez-le-feu.

Vladimir Poutine fixe ses conditions, alors que s'ouvre en Suisse ce samedi 15 juin un sommet pour la paix réunissant 90 pays. Le chef d’État russe a expliqué ce vendredi aux cadres du ministère russe des Affaires étrangères sous quelles conditions il serait prêt à stopper la guerre en Ukraine. Il exige principalement la reddition des troupes de Volodymyr Zelensky et l’éloignement de l'Ukraine des forces de l’Otan, dévoile l’AFP.

Le président russe a encore une fois regretté le rapprochement de l’Ukraine avec les puissances occidentales de l’Otan. Lors de l’invasion de l'Ukraine en février 2022, c'était déjà le motif évoqué par ce dernier pour justifier son entrée en guerre. «Dès que Kiev (...) commencera le retrait effectif des troupes et qu'elle notifiera l'abandon de son projet d'adhésion à l'Otan, nous donnerons immédiatement, à la minute même, l'ordre de cesser le feu et d'entamer des négociations», a déclaré le chef d’État qui a fait part de sa volonté de voir une Ukraine «neutre, non alignée, sans armes nucléaires, démilitarisée et dénazifiée».

Une requête qui, a priori, ne ferait pas les affaires de l'Ukraine. En effet, entrer en paix immédiatement, comme le suggère le président russe, reviendrait pour l'Ukraine à abandonner les parties de son territoire que les Russes ont déjà conquis. Quatre régions sont d'ores et déjà officiellement annexées par la Russie.

Un lien terrestre avec la Crimée

Dans son allocution, le Président russe a étonnamment ouvert la porte à la possibilité de laisser la souveraineté de Kiev sur la partie sud du pays, qu’il semblait jusqu’à présent convoiter. Son interêt se porte davantage sur le maintien d'un lien terrestre entre le territoire russe originel et la région de la Crimée, annexée en 2014. Ainsi, il consentirait à un cessez-le-feu «à condition toutefois que la Russie dispose d'un lien terrestre solide avec la Crimée».

Enfin, le Président russe veut conserver la ville portuaire de Marioupol, qu’il avait durement conquis après un siège sanglant au cours de l’année 2022.