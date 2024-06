Mouvement de résistance nordique : quel est ce dangereux groupe européen désormais considéré comme terroriste par les États-Unis ?

Le Département d’État des États-Unis a reconnu ce vendredi 14 juin le Mouvement de résistance nordique (NRM), comme étant des terroristes mondiaux désignés (SDGT). Leurs activités reposent sur des agissements ouvertement racistes, anti-immigrés, ou encore antisémites.

Un groupe néo-nazi inquiétant. Le NRM pour Nordic Resistance Movement (Mouvement de résistance nordique) a été reconnu par le Département d’État des États-Unis le 14 juin dernier comme étant des terroristes mondiaux expressément désignés (SDGT). UNe déicision prise conformément au décret 13224, émis par le président américain George W. Bush après les attentats du 11 septembre 2001, et qui cible les terroristes, les organisations terroristes ainsi que ceux qui les soutiennent.

NRM est le plus grand groupe néo-nazi en Suède, avec des filiales en Norvège, au Danemark, en Islande et également en Finlande, où il est interdit depuis 2020. L'activité violente du NRM repose sur ses agissements ouvertement racistes, anti-immigrés, antisémites, mais également une haine anti-LGBT. L’objectif du groupe est de remplacer les démocraties nordiques par une «nation ethnique nordique unie».

Les membres et dirigeants du groupe ont notamment mené de violentes attaques contre des opposants politiques, des manifestants ainsi que des journalistes. Ils ont également pris des mesures pour préparer des armes et des matières explosives, notamment au nom du groupe et dans la poursuite de ses objectifs. En outre, le NRM a organisé une formation aux tactiques violentes, notamment le combat au corps-à-corps et le combat au couteau.

Trois dirigeants à la tête du mouvement

Le Département d’État des États-Unis a dévoilé l’identité des trois dirigeants du NRM. Il s’agit de Tor Fredrik Vejdeland, également connu sous le nom de Fredrik Vejdeland, membre depuis 20 ans qui est désormais le chef du conseil national du NRM, donc le leader du groupe.

Pär Öberg, lui, est également membre du conseil national du NRM mais aussi chef de la branche parlementaire du groupe. Enfin Leif Robert Eklund, également connu sous le nom de Robert Eklund, est lui aussi membre du conseil national de NRM et coordinateur des différentes divisions de NRM en Suède.

Dans son communiqué le Département d’État des États-Unis déclare que «tous les biens des personnes qui sont soumis à la juridiction américaine sont bloqués» et qu’il est également «interdit aux Américains d’effectuer des transactions avec eux.»