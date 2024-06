Pourquoi le solstice d'été est-il si important dans les pays scandinaves ?

La Midsummer ou Saint Jean-Baptiste fait partie des célébrations les plus importantes pour les pays nordiques lors du solstice d'été. Fêtée entre le 21 et le 25 juin, elle s’accompagne de grands repas en famille et entre amis, de feux de joie ou de chants folkloriques et trouve ses origines dans la culture chrétienne.

Midsommer au Danemark, Sankthansaften en Norvège et Midsommar en Suède, à chaque pays du Nord sa célébration. Le solstice d’été qui fête le jour le plus long de l’année fait figure d’institution dans cette région du monde, particulièrement en Suède où ce dernier est considéré comme le moment le plus important après Noël.

À cette période, toutes et tous retournent auprès de leurs proches autour de feux de joie, grands repas composés de pommes de terre nouvelles, de hareng et de midsommartårta, un gâteau suédois aux fraises. Chaque ville, petite ou grande installe leur midsommarstång ou majstång, un grand mât décoré de végétaux autour duquel les habitants peuvent danser parés de couronnes de fleurs sur des musiques traditionnelles.

En Norvège, la Saint-Jean est fêtée le 24 juin. Des rituels célèbrent ainsi la nature afin d’obtenir de bonnes récoltes une fois l’automne arrivé. À l’époque, des feux de joie étaient allumés pour contrer les mauvais esprits. Aujourd’hui, un grand brasier peut-être installé la veille de la Saint Jean-Baptiste. Le plus grand du monde est d’ailleurs celui de la petite ville d’Alesund où une immense tour de bois équivalent à un immeuble de dix étages est installée.

Le christianisme pour origine collective

La tradition danoise est quant à elle similaire à la Norvège puisque la Saint-Jean est fêtée le soir du 23 juin ainsi que le 24 juin. Des feux de joie sont aussi allumés sur les plages ou aux abords des lacs. Petits et grands sont ensuite conviés à écouter le Midsommervisen, une chanson traditionnelle signée du poète Holger Drachmann.

Au Moyen Âge, les citoyens célébraient le solstice d'été en allumant des feux dans différents lieux tels que les champs pour éloigner les sorcières et magiciens des cultures. L’Église a ensuite christianisé cette fête en la consacrant à Saint-Jean.

Considéré comme cousin de Jésus-Christ, l’histoire de saint Jean-Baptiste se trouve dans l'Évangile selon Luc et revient sur le principe de l’immaculée conception. Lorsque l'ange Gabriel annonce à Zacharie, un vieux prêtre du Temple de Jérusalem que sa femme stérile ne peut pas avoir d’enfant, ce dernier refuse de le croire, mais neuf mois plus tard, un garçon voit le jour et porte le nom de Jean. Zacharie qui reconnaît l’enfant chante alors un cantique de louange depuis le 24 juin, date de sa naissance.