États-Unis : un individu tire dans une aire de jeux et fait au moins 9 blessés, dont deux enfant

Une fusillade a éclaté ce samedi à Rochester Hills, dans la banlieue de la ville de Detroit (États-Unis). Un individu aurait tiré au hasard, touchant deux frères âgés de 8 et de 4 ans. Le suspect s’est ensuite donné la mort chez lui, selon le shérif du comté d’Oakland.

Neuf personnes, dont deux enfants, ont été blessés par balle samedi 15 juin, alors qu’ils profitaient d’une sortie dans une aire de jeux de l'État américain du Michigan (nord). Selon le shérif du comté d’Oakland, la fusillade s'est déroulée à Rochester Hills, dans la banlieue de la ville de Detroit.

«L'individu s'est garé, est sorti de son véhicule, s'est approché de l'aire de jeux, a ouvert le feu (environ à 28 reprises, Ndlr). Il a rechargé, ouvert le feu, est parti. À ce stade, cela ressemble beaucoup à un acte commis au hasard», a déclaré à la presse le shérif, Michel Bouchard. D'après lui, le tireur «n'a pas de lien avec les victimes».

Parmi les victimes, au moins deux d’entre elles étaient des enfants. Le premier, un petit garçon âgé de 8 ans, a été touché à la tête et se trouve dans un état critique. Le second, son frère de 4 ans visé à la jambe, se trouve dans un état stable. Leur mère, de son côté, souffre de sérieuses lésions à l'abdomen et à la jambe et se retrouve également dans une situation critique.

Le suspect déclaré mort

Selon l’agence de presse AP, les six autres victimes, toutes âgées de 30 ans ou plus, sont dans un état stable.

Un pistolet de la marque Glock et plusieurs chargeurs vides ont été retrouvés sur place. Des équipes d'intervention d'élite de la police et des véhicules blindés ont été déployés. Les forces de l'ordre ont ensuite retrouvé un suspect à son domicile, où il aurait mis fin à ses jours.

Les États-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés. Les fusillades y sont un fléau récurrent, que les gouvernements successifs ont jusqu'à présent été impuissants à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés à leurs armes.