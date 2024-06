Euro 2024 : un homme armé d'une pioche et d'un cocktail molotov blessé par balle par la police, près d'une fan zone à Hambourg

En Allemagne, dans le quartier de St. Pauli à Hambourg, un homme a été blessé par balles par un policier, après avoir menacé des agents avec une pioche, a révélé la police locale dimanche 16 juin, sur X. Il a été pris en charge et reçoit des soins médicaux.

Les faits se sont déroulés dans le quartier de St. Pauli, près de l'avenue très touristique Reeperbahn, à un peu plus d'un kilomètre de la «Fan zone» installée par les autorités dans un parc de la ville, à l'occasion du match de l'Euro 2024 opposant les Pays-Bas à la Pologne.

Auf #StPauli kommt es aktuell zu einem größeren Polizeieinsatz.



Nach ersten Erkenntnissen hat eine Person Polizeikräfte mit einer Spitzhacke und einem Brandsatz bedroht. Die Einsatzkräfte machten in der Folge von ihrer Schusswaffe Gebrauch. Der Angreifer wurde dabei verletzt und… pic.twitter.com/gSCVwbq2NH — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) June 16, 2024

«L'agresseur est sorti d'un café et a menacé des policiers», a indiqué à l'AFP Thilo Marxsen, porte-parole de la police locale.

«Les forces de l'ordre ont fini par lui tirer dessus et le blesser à la jambe», a-t-il poursuivi. Pour l'heure, le motif de cette attaque reste encore inconnu, et aucun élément ne montre un lien avec le football et le match prévu dans l'après-midi.

En effet, la ville d'Hambourg fait partie de celles accueillant les matches de l'Euro de football, et un important dispositif a été déployé pour la rencontre de ce dimanche prévue à partir de 15 heures (13 heures GMT).