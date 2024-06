Royaume-Uni : après avoir percuté une vache avec son véhicule de service, un policier est mis à pied (vidéo)

Un policier a percuté une vache en fuite avec son véhicule de service en tentant de l’intercepter dans le sud de l’Angleterre. Cet événement a suscité une forte indignation au ministère de l’Intérieur, le policier a d'ailleurs été sanctionné.

Indignation outre-Manche. Un policier a percuté une vache en fuite avec son véhicule de service alors qu’il tentait de l’intercepter dans le sud de l’Angleterre, ce vendredi 14 juin. La police du Surrey avait été appelée après qu’une vache a été aperçue dans un quartier résidentiel de la commune de Staines-upon-Thames.

Un policier est donc intervenu afin d’essayer d’appréhender l’animal et de le ramener à son propriétaire. Rapidement, des images montrant la voiture de police percutant à deux reprises l’animal ont fait le tour des réseaux sociaux et des médias britanniques. La vache a fini la tête et le haut du corps coincés sous la voiture de police.

Les images ont suscité de vives critiques contre les forces de l’ordre de la part des internautes, mais également de la part de James Cleverly, ministre de l’Intérieur.

«Je ne vois aucun besoin raisonnable pour une telle action. J’ai demandé des explications urgentes et complètes» a-t-il réagi sur X (anciennement Twitter).

