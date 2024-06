Russie : après la prise d'otages de deux gardiens de prison par des membres de Daesh, les assaillants ont été neutralisés

Deux gardiens de prison ont été pris en otage dans un centre de rétention au sud de la Russie par des membres de l’organisation jihadiste Daesh, ont annoncé les services pénitentiaires ce dimanche. Les assaillants ont été neutralisés et les otages en sont sortis indemnes.

Les services pénitentiaires de Russie ont annoncé ce dimanche 16 juin avoir libéré indemnes deux gardiens de prison qui avaient été pris en otage par des membres de l’organisation terroriste islamiste Daesh, dans un centre de détention de la région de Rostov, au sud du pays.

«Au cours d'une opération spéciale (...), les criminels ont été liquidés et les employés se trouvant pris en otage n'ont pas été blessés», ont indiqiué les services pénitentiaires dans un communiqué.

La Russie prise pour cible par Daesh

Des membres de Daesh devant comparaître en justice pour des accusations de «terrorisme» se trouveraient parmi les preneurs d'otages, selon une source des forces de l'ordre auprès de l'agence de presse russe TASS.

Pour rappel, la Russie a fait face ces derniers mois à de nombreux attentats et attaques revendiqués par l'organisation jihadiste. Dernier exemple en date, une salle de concert à Moscou avait été prise pour cible le 22 mars dernier par des hommes armés, causant la mort de 144 personnes et faisant des centaines de blessés. Il s'agissait de l'attentat le plus meurtrier sur le sol russe commis depuis 2004.

Plus de 20 personnes ont été arrêtées depuis, dont les quatre assaillants présumés, tous originaires du Tadjikistan, ex-république soviétique d'Asie centrale voisine de l'Afghanistan. L'attaque avait été rapidement revendiquée par Daesh.