Etats-Unis : les images impressionnantes des premiers incendies en Californie (vidéo)

Selon le département de protection des forêts local, la Californie fait face à plusieurs départs d’incendies depuis samedi. Le lendemain, au moins 1.200 habitants du sud de l’État ont dû quitter leur domicile.

Aucun blessé n’est à déplorer. Samedi, un incendie baptisé «Post Fire» s’est déclaré sur l’autoroute Interstate 5, à Gorman, située dans le nord-ouest du comté de Los Angeles, en Californie. Selon le département de protection des forêts local, les flammes se sont étendues sur près de 6.000 hectares et n’étaient que contenues à 2% dans la journée de dimanche.

Afin de prévenir des pertes humaines, les autorités ont évacué au moins 1.200 habitants de la Hungry Valley. Aucun blessé n’est à déplorer, mais deux bâtiments commerciaux ont été endommagés d’après le département de la protection contre les feux de Los Angeles.

WILD FIRES, CALIFORNIA





Post Fire grows to 10,504 acres; Castaic on evacuation warning





JUNE 16,2024





The Post Fire, which originated in Gorman on Saturday afternoon, has grown to 10,504 acres and is 2% contained as of Sunday morning as Castaic residents have been urged to… pic.twitter.com/rK56bsOu3G — Abhay (@AstuteGaba) June 16, 2024

Si les causes de départ de cet incendie restent inconnues, les vents violents et imprévisibles ont poussé les flammes sur le territoire. Ces conditions météorologiques se sont ajoutées aux terrains escarpés des montagnes et ont rendu le travail des pompiers plus difficile. «Lorsqu'il y a du vent, l'eau est pulvérisée dans des endroits où ce n’est pas nécessaire. C'est donc un défi», a expliqué l'un d'entre eux à AP.

Des foyers mineurs ont également été repérés dans le nord de la Californie. Dans le comté de Merced, environ huit hectares de terres ont été brûlés, mais le feu a été maîtrisé à 30%. Plus au nord, plus de 360 hectares sont partis en fumée, alors que seulement 15% de l’incendie a été maîtrisé.

Check out this amazing timelapse perspective of the #Postfire in LA County. A stark reminder of why @CAL_FIRE and our partners continue our fire prevention efforts across CA. pic.twitter.com/LrBApcyMz6 — CAL FIRE Chief (@CALFIRE_CHIEF) June 16, 2024

Des prévisions venteuses

Dimanche, le National Weather Service a émis une alerte pour «vents très forts de nord-ouest et un taux d’humidité aux alentours de 10%» pour la journée de ce lundi dans la région de Fort Tejon, là où le feu a démarré. Les rafales pourraient atteindre entre 80 et 110 km/h. Des vents forts sont également prévus dans les montagnes du comté de Ventura.

#PostFire



Afternoon Update:



The fire is now at 12,265 acres with 2% containment. Firefighters are actively engaged as the fire continues to move southeast of Pyramid Lake.





USDA Forest Service Rob Robledo pic.twitter.com/J7Zqu5xUYb — Angeles National Forest (@Angeles_NF) June 16, 2024

Comme le précise le service météorologique américain, ces conditions sont propices aux départs d’incendie. Dimanche, les pompiers ont invité environ 19.000 habitants de Castaic à se préparer en cas d’expansion des flammes. «Si vous vous trouvez dans une zone d'alerte, préparez un sac de voyage contenant des vêtements de nuit, votre téléphone portable, vos médicaments et vos lunettes. Faites le plein de votre voiture», ont déclaré les autorités. «Soyez prêt à évacuer», ont-elles ajouté.

Depuis le début de l’année, la Californie a enregistré plus de 1.760 départs d’incendie, sans victime à déplorer. En 2018, le Camp Fire avait ravagé près de 14.000 habitations, tué au moins 85 personnes, brûlé environ 620 km2 et reste selon le département de protection des forêts et des feux comme étant le plus meurtrier à ce jour.