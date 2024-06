Inde : un accident entre deux trains dans l’est du pays fait au moins 15 morts et une cinquantaine de blessés

Un train de marchandises a percuté un train de voyageurs à l'arrêt dans le Bengale occidental (Inde), ce lundi 17 juin. D’après les autorités locales, une erreur du conducteur serait à l’origine de l’accident, qui a coûté la vie à au moins 15 personnes et blessé une cinquantaine d’autres, selon le dernier bilan.

L’incident a donné lieu à des images effroyables. Un train de marchandises a heurté l’arrière du «Kanchanjunga Express», un train de voyageurs qui se rendait à Kolkata, la capitale du Bengale occidental (Inde), en provenance de l'État de Tripura, dans le nord-est du pays, ce lundi. La collision, qui s’est déroulé dans le distruct de Darjeeling, a entrainé la chute de trois wagons du train de marchandises.

Les images relayées sur les réseaux sociaux ont permis de constater la violence du choc puisqu’un wagon s’est retrouvé quasiment à la verticale et que des conteneurs du train de marchandises ont été éparpillés près du lieu de l’accident.

D’après le dernier bilan officiel, communiqué à Reuters par un haut responsable de la police du district de Darjeeling, quinze personnes ont péri dans l’incident et 54 autres ont été prises en charge par les secours. Le conducteur du train de marchandises et un garde du train de passagers ont notamment succombé au choc ce lundi.

Selon Jaya Varma Sinha, le directeur du conseil des chemins de fer qui gère le réseau national, l’accident aurait eu lieu après que le conducteur du train de marchandises a ignoré un signal.

«Le compartiment du garde dans le train de passagers a été gravement endommagé. Deux fourgons de transport de colis étaient attachés à l'avant du train, ce qui a réduit l'étendue des dégâts pour les passagers», a précisé cette dernière.

Les sauveteurs ont aussi utilisé des barres de fer et des cordes pour dégager une voiture du train de passagers qui avait été emportée vers le haut pour se loger sur le toit du train de marchandises sous l'impact de la collision.

Le Premier ministre Narendra Modi a présenté ses condoléances après le drame.

