Israël-Hamas : Benjamin Netanyahou dissout son cabinet de guerre

Selon un responsable israélien, le Premier ministre Benjamin Netanyahou aurait annoncé ce lundi la dissolution de son cabinet de guerre en charge de la coordination des ripostes aux attaques du 7-Octobre. Cette décision intervient après la démission de plusieurs membres.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has dissolved the six-member war cabinet, an Israeli official said, in a widely expected move that came after the departure from the government of centrist former general Benny Gantz https://t.co/J6x222ksBR pic.twitter.com/Bt4hPREhIr

