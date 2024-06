Israël-Hamas : qu'est-ce que le cabinet de guerre, dissous ce lundi par Benjamin Netanyahou ?

Benjamin Netanyahou a pris la décision de dissoudre le cabinet de guerre d'Israël ce lundi. Il avait été créé à la suite des attaques du 7 octobre par les terroristes du Hamas, pour coordoner la réplique de l'État hébreu dans la bande de Gaza.

Une décision attendue. Le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, a fait le choix de dissoudre le cabinet de guerre israélien, ce lundi 17 juin. Cette cellule avait été créée quelques jours après l'attaque terroriste du Hamas en Israël, le 7 octobre dernier. Elle avait pour but d'organiser la riposte israélienne dans la bande de Gaza. Officiellement mis en place le 11 octobre à la suite d'un accord entre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, un des principaux chefs de l’opposition israélienne, il était composé de six membres.

