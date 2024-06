«J'ai remarqué deux petits pieds qui bougeaient», un nouveau-né abandonné en pleine vague de chaleur secouru par un couple aux États-Unis

Un couple d'Américains a sauvé un nouveau-né, abandonné par un homme sous le soleil du Texas (États-Unis), ce samedi 15 juin.

Un geste héroïque face à la cruauté. Au Texas, sous la chaleur écrasante, un nouveau-né, abandonné par un homme, a été secouru par un couple de passants, alors que l'État du sud du pays connaît une vague de chaleur importante.

Comme le rapporte le New York Post, les faits se sont déroulés ce samedi 15 juin. Sur les images de vidéosurveillance, un homme est aperçu en train de déposer un bébé, encore doté de son cordon ombilical, dans les rues de la ville de Katy, alors que les températures culminaient à plus de 35° C.

Peu de temps après le départ de l’homme, un couple a finalement remarqué la présence du bébé abandonné, le protégeant jusqu’à l’arrivée de la police.

La mère de l'enfant recherchée par la police

«J'ai remarqué deux petits pieds qui bougeaient et mon mari était juste derrière moi avec les chiens et j'ai crié à mon mari et j'ai dit "Oh mon Dieu, un bébé, un bébé"», a déclaré Daniela Fedele, qui a repéré le nouveau-né avec son compagnon.

«Le bébé avait encore du placenta frais sur lui, il venait de naître», a indiqué le sergent Juan Garcia du bureau du sheriff du comté de Harris, qui a également précisé que le suspect qui a déposé le bébé ainsi que sa mère n’ont pas encore été identifiés.