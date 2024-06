Quels sont les 9 pays qui dépensent le plus en armements nucléaires ?

Face à l’augmentation des tensions géopolitiques dans le monde, les puissances nucléaires n’ont eu de cesse de moderniser leurs arsenaux ces cinq dernières années, multipliant d’un tiers leurs dépenses dans ce domaine, selon une étude publiée ce lundi 17 juin.

Etats-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni, France, Inde, Israël, Pakistan et Corée du Nord : ces neuf États dotés de l’arme nucléaire ont dépensé dans leur ensemble l’an dernier la somme de 91 milliards de dollars (soit 85 milliards d’euros), selon un rapport de la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN) publié ce lundi.

Dans le détail, les dépenses mondiales en matière d'armement nucléaire ont augmenté de 10,8 milliards de dollars en 2023 sur un an et de 33% depuis 2018. Cela représente 2.705,66 euros par seconde de dépensé l’an dernier, pour financer ces armes, d’après le rapport. Durant toutes ces années, ces pays ont ainsi déboursé quelque 387 milliards.

Les Etats-Unis loin devant

Les Etats-Unis représentent 80% de cette augmentation, soit 51,5 milliards de dollars (un peu plus de 48 milliards d’euros), ce qui «est supérieur à celle de tous les autres pays dotés d'armes nucléaires réunis», selon l'ICAN.

La Chine se classe ainsi loin derrière en deuxième position avec un peu plus de 11 milliards d’euros et la Russie (7,75 milliards d’euros). Quant aux Britanniques, leurs dépenses ont augmenté de manière significative (+17%), passant à un peu plus de 7,5 milliards d’euros pour la deuxième année consécutive.

De l’autre côté de la Manche, la France arrive bonne cinquième avec 5,7 milliards d’euros alloués en 2023 à la dissuasion nucléaire, contre 4,1 milliards d’euros en 2019. Des dépenses qui représentent 10.654 euros de déboursés à la minute pour la mise en œuvre, la modernisation et le renouvellement d’armes et de systèmes d’armes de destruction massive.

Arrivent enfin l’Inde en sixième position avec 2,5 milliards d’euros dépensés en 2023, Israël avec 1 milliard d’euros, le Pakistan avec 933 millions d’euros et la Corée du Nord en dernier avec 799 millions d’euros.