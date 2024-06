Omegle : un Finlandais soupçonné d'avoir agressé sexuellement plus de 200 enfants

Incarcéré depuis avril, un Finlandais est accusé d'avoir agressé sexuellement plus de 200 enfants via la plate-forme vidéo Omegle, close depuis.

Fermée depuis novembre 2023, la plate-forme américaine de messagerie vidéo Omegle avait fait l'objet de plusieurs signalements concernant des faits d'exposition de mineurs à la pornographie et à la pédocriminalité. En Finlande, un trentenaire est notamment soupçonné d'avoir utilisé le site, ainsi que d'autres réseaux sociaux, pour agresser sexuellement plus de 200 enfants.

Ce mardi 18 juin, la police finlandaise a indiqué que cet homme, en détention provisoire depuis le mois d'avril, est accusé d'être entré en contact avec «plus de 200 mineurs» âgés de 6 à 15 ans en 2022 et 2023.

Via une messagerie vidéo, il leur demandait de «s'habiller légèrement et de se livrer à des actes sexuels» devant la caméra. Il est donc soupçonné d'agression sexuelle aggravée contre des enfants, d'exploitation sexuelle d'enfants et de sollicitation d'enfants par des pédocriminels.

L'identification des victimes rendue difficile

Selon le communiqué publié ce mardi, les premiers échanges ont eu lieu sur Omegle et, dans certains cas, se sont poursuivis sur d'autres plate-formes. L'identification des victimes est rendue difficile par le fait qu'il était possible d'accéder anonymement à ce site, lancé en 2009.

Pour faire avancer l'enquête, les forces de l'ordre ont sollicité les responsables légaux des potentielles victimes. Toutefois, parmi les plus de 200 enfants visés, 177 n'ont «toujours pas été identifiés», selon Petri Lamppu, de la police du département sud-ouest de la Finlande, qui parle d'un «crime à grande échelle [...] compte tenu des actes présumés et du nombre de plaignants».

En avril 2022 Adrien Taquet, à l'époque secrétaire d'Etat chargé de l'Enfance en France, avait signalé à la justice des faits d'exposition des mineurs à la pornographie et à la pédocriminalité sur Omegle. A l'époque, cette plate-forme avait été plusieurs fois pointée du doigt pour le manque de protection qu'elle offrait à ses utilisateurs les plus jeunes.

Auprès des parents, la police insiste toutefois sur le fait que le danger existe également sur d'autres applications, «telles que TikTok, Instagram, Snapchat, Discord ou Random». Quelle que soit la plate-forme, elle encourage les adultes à toujours superviser les enfants lorsqu'ils utilisent les réseaux sociaux.