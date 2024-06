Italie : «Il a été déchargé comme un sac d'ordures à proximité de son domicile»… Un travailleur indien meurt abandonné avec un bras tranché

Un Indien travailleur saisonnier dans l'agriculture près de Rome (Italie) est décédé ce mercredi 19 juin, deux jours après avoir été abandonné par son employeur avec un bras tranché à la suite d'un accident du travail.

Une mort dramatique. Ce mercredi 19 juin, un travailleur indien, saisonnier dans l’agriculture, près de Rome en Italie, est mort des suites d’une grave blessure. Deux jours auparavant, Satnam Singh avait été abandonné par son employeur avec le bras tranché.

I debiti e la tratta per arrivare in Italia, una vita da fantasma tra i campi di Latina: chi era Satnam Singh, il bracciante indiano morto sul lavoro https://t.co/VvzMhX1Hmk pic.twitter.com/zcV7EzUUGu — Repubblica Roma (@rep_roma) June 19, 2024

La ministre du Travail, Marina Calderone a confirmé la mort de l’homme devant les députés, évoquant un abandon «dans des conditions très graves» et dénonçant «un acte de barbarie» visant un travailleur précaire et sans contrat en règle. Dans un communiqué, Cecilia Guerra, une responsable du Parti démocrate italien avait indiqué que le PD réclamait «vérité et justice» pour la victime.

Ce lundi 17 juin, la Fédération des travailleurs de l’industrie agricole (FLAI) avait signalé l’accident, évoquant la blessure d’un travailleur indien «qui s'occupait de couper le foin, a eu un bras arraché par une machine et a subi d'autres fractures graves».

«Outre l'horreur de l'accident, il faut ajouter le fait qu'au lieu d'être secouru par ses employeurs il a été déchargé comme un sac d'ordures à proximité de son domicile», avait dénoncé la FLAI.

Le commandement des carabiniers de Latina, ville située à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Rome où a eu lieu l'accident, a précisé que «sa compagne et ses amis nous ont contactés, puis ont appelé les secours. Il a été héliporté dans un hôpital de Rome mais il est décédé à la mi-journée» ce mercredi.

Une enquête a été ouverte pour omission de secours et homicide involontaire.