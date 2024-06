Javier Milei : 5 choses à savoir sur le président argentin ultra-libéral reçu à l'Elysée ce mercredi

Ce mercredi, Javier Milei, président de l'Argentine, sera en France pour une visite officielle. Il sera reçu à l'Élysée pour un dîner de travail avec Emmanuel Macron. Sulfureux, cet ultra-libéral, qui est au pouvoir depuis le 10 décembre 2023, suscite de nombreuses polémiques.

Un homme qui ne laisse personne indifférent. Depuis le 10 décembre 2023, Javier Milei est à la tête de l'Argentine. Après une campagne qui avait fait grand bruit, l'homme originaire de Buenos Aires l'avait emporté avec plus de 55 % des suffrages. Ce mercredi, il se rendra en France en visite officielle, pour la première fois depuis sa prise de poste. Au menu, un dîner de travail avec Emmanuel Macron. L'occasion d'en apprendre plus sur la politique de cet économiste ultra-libéral, qui dirige l'Argentine depuis plus de six mois.

IL PRÔNE UNE ÉCONOMIE ULTRA-LIBÉRALE

Jeudi 13 juin, le Sénat argentin a validé les réformes ultralibérales souhaitées par le président Javier Milei depuis le début de son mandat. Cette nouvelle loi comprend notamment la privatisation de nombreuses entreprises du pays et une flexibilisation du marché du travail. Suite à la décision du Sénat, la présidence s'était félicitée de l'«approbation historique» de cette loi, la qualifiant de «réforme législative la plus ambitieuse des 40 dernières années». Des réformes qui ne font pas l'unanimité en Argentine, ce qui a entraîné le pays dans une période de tension. Le mercredi 12 juin, de violents affrontements avaient éclaté entre des manifestants anti-Milei et les forces de l'ordre à Buenos Aires.

After an all-night session, Argentina's Senate narrowly approved President Javier Milei's proposals to slash spending and increase his powers, amid widespread protests. pic.twitter.com/JZ2FNiiqYN — euronews (@euronews) June 13, 2024

Une tension qui s'explique notamment par la situation économique critique en Argentine.

IL EST FAN DE DONALD TRUMP

«Le Trump de la Pampa (NDLR : province d'Argentine)» est l'un des surnoms donnés à Javier Milei lors de sa campagne présidentielle. Une comparaison qui plaît au chef d'Etat argentin puisque ce dernier est décrit comme un fan de Donald Trump et avait revendiqué un «alignement naturel» avec son compère au cours de la campagne. Les deux hommes se sont d'ailleurs rencontrés en février, et Javier Milei en a profité pour complimenter l'ancien président des Etats-Unis : «Il a réussi beaucoup de choses, c'est un grand homme», avait-il expliqué.

IL ÉTAIT POLÉMISTE À LA TÉLÉVISION AVANT DE SE LANCER EN POLITIQUE

Un homme aux mille vies. Économiste de formation, Javier Milei a connu une vie professionnelle mouvementée. Avant son entrée en politique, il a été professeur dans plusieurs universités argentines et est, fréquemment, intervenu dans les médias. Des apparitions en tant que polémiste qui ont été remarquées en Argentine, ce qui lui a permis de gagner une certaine notoriété pour «son style direct et parfois controversé», explique Challenges. Plus jeune, l'homme a aussi été chanteur de rock.

il a été félicité par emmanuel macron

Si Emmanuel Macron recevra Javier Milei pour la première fois à l'Élysée ce mercredi, depuis quelques mois, les deux hommes semblent entretenir une bonne relation. Au moment de la victoire de Javier Milei, Emmanuel Macron n'avait pas hésité à poser avec un maillot du club de Boca Juniors pour féliciter son homologue. Une photo postée par Javier Milei sur son compte X accompagnée du message : «Président Emmanuel Macron, merci beaucoup pour la photo avec le maillot de Boca Juniors avec ma phrase VIVE LA LIBERTÉ PUTAIN...!!!».

Presidente @EmmanuelMacron muchas gracias por su foto con la camiseta de Boca Juniors con mi frase VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! pic.twitter.com/p0oxlxYrb7 — Javier Milei (@JMilei) December 8, 2023

Depuis, les échanges entre les deux présidents continuent quasi quotidiennement via WhatsApp : «Ils parlent économie, international et… foot, dont tous deux sont connaisseurs», explique les médias argentins, rapporte LeTelegramme.

il a choisi une TRONÇONNEUSE EN GUISE DE SYMBOLE DE CAMPAGNE

Lors de sa campagne pour la présidence de l'Argentine, les images de Javier Milei, tronçonneuse à la main, avaient fait le tour du monde. Pour l'ancien économiste, cet outil symbolisait les coupures budgétaires qu’il souhaite réaliser dans les comptes de son pays.

[ ARGENTINE ]





Javier Milei remporte la présidentielle avec plus de 55% des voix. Armé d’une tronçonneuse, le candidat anti-système a promis de « un traitement de choc » à l’économie argentine par l’intermédiaire de tailles budgétaires.pic.twitter.com/vzV9Ag2GqF — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) November 20, 2023

Si les relations avec la France semblent bonnes, Javier Milei s'est déjà fait quelques ennemis, dont Pedro Sanchez, Premier ministre espagnol, qui avait accusé le président argentin d'avoir «insulté» l'Espagne.