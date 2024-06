Pourquoi le lithium est-il devenu un enjeu de pouvoir ?

Le lithium est un élément chimique indispensable pour les batteries des téléphones, des ordinateurs portables et des voitures électriques. Au fil des années, une course au métal surnommé «or blanc» a été lancée entre toutes les plus grandes puissances du monde.

Un élément précieux. Le lithium est au cœur de nombreuses négociations internationales ces dernières années. Ce métal est un élément chimique indispensable à la construction des batteries des véhicules électriques, des téléphones, des ordinateurs portable et des appareils photo. Il est présenté comme un métal essentiel à la transition énergétique. Un métal précieux que tous les pays du monde s'arrachent.

Pour mesurer l'importance prise par le lithium, il faut savoir que sa production était de 80.000 tonnes en 2019. Mais en 2030, la demande annuelle pourrait atteindre plus de 2 millions de tonnes, annonce Ricardo Ramos, directeur général de Soquimich, l’une des plus importantes entreprises minières de lithium au Chili, dans un communiqué de presse. Avec une telle demande, le lithium s'est progressivement installé comme l'un des produits les plus prisés au monde. Son extraction, sa vente et sa production représentent un réel enjeu économique pour de nombreux pays.

la CHINE, ACTEUR MAJEUR SUR LE MARCHÉ DU LITHIUM

Nouvelle preuve de l'importance accordée à cet élément, le Premier ministre chinois, Li Qiang s'est déplacé ce mardi en Australie pour visiter une mine qui extrait du lithium. L'Australie est l'un des pays qui profite le plus de la vente de ce métal puisque 52% du lithium dans le monde est extrait de sites australiens, vers la Chine. Avec 75 % du marché mondial, la Chine est le pays qui produit le plus de batteries au monde donc, pour elle, le lithium est un élément indispensable pour le bien de son économie.

Le reste des réserves de lithium proviennent majoritairement des pays d'Amérique du Sud comme le Chili, la Bolivie et l'Argentine, explique Reporterre. Ce trio surnommé «triangle du lithium» abriterait plus de 60 % des réserves mondiales du métal rare, mais n'a pas encore les mêmes capacités d'extraction que l'Australie.

La France cherche à se rapprocher de l'Argentine dans cette course au lithium. Selon la presse, Emmanuel Macron viserait à «construire une relation privilégiée» avec Javier Milei, président argentin, qui lui permettrait de renforcer la position des entreprises françaises dans cette course au métal rare. Des entreprises françaises, comme le groupe minier Eramet, sont installées en France depuis plusieurs années.

D'ailleurs, Emmanuel Macron accueillera Javier Milei ce mercredi à l'Élysée pour un «dîner de travail». L'occasion pour le président français de négocier avec son homologue au sujet du lithium.