Royaume-Uni : deux écologistes radicaux arrêtés après avoir jeté de la peinture sur le site préhistorique de Stonehenge (vidéo)

Deux écologistes radicaux ont été arrêtés ce mercredi dans le comté du Wiltshire, au Royaume-Uni, après avoir jeté de la peinture sur le site préhistorique de Stonehenge.

À la veille du solstice d'été, deux militants du mouvement écologiste Just Stop Oil ont recouvert de peinture le célèbre monument de Stonehenge, dans le Wiltshire en Angleterre, avant d'être arrêtés par la police ce mercredi 19 juin.

Just Stop Oil est un mouvement écologiste radical qui milite pour la cessation immédiate de toute nouvelle exploitation de combustibles fossiles. Dans leur revendication, les militants exigent que le nouveau gouvernement signe un traité juridiquement contraignant visant à éliminer progressivement l'usage des combustibles fossiles d'ici 2030.

BREAKING: Just Stop Oil Spray Stonehenge Orange





2 people took action the day before Summer Solstice, demanding the incoming government sign up to a legally binding treaty to phase out fossil fuels by 2030.





Help us take megalithic action — https://t.co/R20S8YQD1j pic.twitter.com/ufzO8ZiDWu

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) June 19, 2024