Etats-Unis : les Dix commandements de la Bible seront dorénavant affichés dans toutes les écoles publiques en Louisiane

Le gouverneur de Louisiane (Etats-Unis), Jeff Landry, a signé ce mercredi 19 juin une loi obligeant toutes les écoles de l’état à afficher les Dix commandements de la Bible. Les détracteurs de cette mesure, qui jugent cette dernière «inconstitutionnelle», ont annoncé une longue bataille judiciaire à venir.

Une première sur le sol américain depuis une loi identique invalidée dans le Kentucky en 1980. Jeff Landry, le gouverneur de Louisiane (Etats-Unis), a fait passer ce mercredi une loi visant à contraindre chaque établissement scolaire public de l’état à afficher les Dix commandements de la Bible.

BREAKING NEWS: Louisiana just became the 1st U.S. state to require the Ten Commandments be posted in classrooms. pic.twitter.com/aGtfEehxsj — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) June 19, 2024

Dans les faits, les commandements devront être affichés dans les classes des écoles publiques de Louisiane s’étalant du niveau primaire à celui des études supérieures.

Les affiches ne devront pas être plus petites que 28 x 35,5 cm et les commandements devront figurer comme «point central de l’affiche» et «dans une police de caractères large et facilement lisible», selon le New York Times.

L’argument du texte historique mis en avant

Les partisans de cette mesure ont assuré que les Dix commandements n’étaient pas seulement un texte religieux mais avant tout un document historique. Ils ont affirmé que les instructions transmises par Dieu à Moïse dans le livre de l'Exode ont eu une influence majeure sur le droit des États-Unis.

Les affiches apposées dans les salles de classe devront ainsi comporter une déclaration de trois paragraphes affirmant que les commandements ont été «une partie importante de l'éducation publique américaine pendant près de trois siècles». «Si vous voulez respecter l'État de droit, vous devez partir du premier législateur, Moïse», a indiqué Jeff Landry lors de la signature de cette loi mercredi.

Louisiana has become the first state to require that the Ten Commandments be displayed in all public school classrooms, from kindergarten to state-funded universities. Opponents questioned the law’s constitutionality and vowed to challenge it in court. pic.twitter.com/kcrnw1tXcp — The Associated Press (@AP) June 20, 2024

Cette nouvelle loi s’inscrit dans une campagne plus globale menée par des groupes chrétiens conservateurs en vue d'amplifier les expressions publiques de la foi. L’objectif étant également de provoquer des actions en justice susceptibles d'être portées devant la Cour suprême, où ils s'attendent à recevoir un accueil plus amical que par le passé.

Par exemple, la Cour a défendu dans un arrêt rendu en 2022 un entraîneur de football de lycée qui soutenait qu'il avait le droit constitutionnel de prier sur la ligne des 50 yards après les matchs de son équipe.

Une loi perçue comme violant «le droit fondamental à la liberté de religion»

Les détracteurs de cette loi, notamment l'Union américaine pour les libertés civiles et la Fondation pour la liberté de religion, ont promis de la combattre en justice, la jugeant «manifestement inconstitutionnelle».

Dans une déclaration commune, des groupes tels que l'American Civil Liberties Union of Louisiana, Americans United for Separation of Church and State et le Southern Poverty Law Center ont affirmé que la loi «viole le droit fondamental des élèves et des familles à la liberté de religion». «Nos écoles publiques ne sont pas des écoles du dimanche, et les élèves de toutes les confessions, ou sans confession, devraient s'y sentir les bienvenus», ont écrit ces derniers.

La Louisiane est le premier État à imposer l'affichage des Dix Commandements dans les écoles depuis que la Cour suprême a invalidé, en 1980, une loi du Kentucky avec une directive similaire. Dans cette affaire, Stone v. Graham, la Cour avait estimé que la loi violait la clause d'établissement du premier amendement.

Des propositions similaires ont récemment échoué dans le Mississippi, l'Oklahoma, la Caroline du Sud et le Texas. Une proposition présentée en Utah cette année a été réduite à une mesure qui ajouterait les Dix commandements à une liste de documents et de principes pouvant être inclus dans les programmes scolaires.