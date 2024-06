Israël : Benjamin Netanyahou réclame des armes américaines pour maintenir «l'existence» de l'Etat hébreu

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réclamé, ce jeudi, des armes américaines pour mener «la guerre pour son existence» après avoir dénoncé un blocage des livraisons par Washington.

Israël lance un appel aux États-Unis. Plus de huit mois après le début du conflit entre Israël et le Hamas, consécutif à l’attaque terroriste du groupe palestinien qui a fait 1.160 morts au sein de l’État hébreu, Benjamin Netanyahou a entamé une lourde réponse armée, multipliant les bombardements et les interventions terrestres dans la bande de Gaza.

Alors qu’un cessez-le-feu a été ordonné par la Cour internationale de Justice, le Premier ministre israélien entend continuer sa guerre contre le Hamas avec l’aide d’armes américaines.

«Je suis prêt à subir des attaques personnelles à condition qu'Israël reçoive des Etats-Unis les armes dont il a besoin dans la guerre pour son existence», a-t-il déclaré dans un communiqué, s'adressant directement à la Maison Blanche.

Les déclarations de Benjamin Netanyahou interviennent après qu'il a provoqué la colère des Etats-Unis, son principal allié, les accusant dans une vidéo publiée mardi de «retenir des armes et des munitions pour Israël». Des responsables américains ont assuré qu'ils ne savaient pas à quoi il faisait référence.

69% des importations israéliennes d'armes en provenance des USA

«Ces commentaires sont profondément décevants et certainement vexants pour nous, compte tenu du soutien important que nous avons et que nous continuerons de fournir», a pour sa part déclaré ce jeudi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

Washington a indiqué qu'une seule livraison de bombes de 2.000 livres (907 kg) était en cours d'examen en raison de préoccupations concernant leur utilisation dans des zones densément peuplées dans la bande de Gaza.

Pour rappel, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les États-Unis ont fourni 69% des importations israéliennes d'armes conventionnelles majeures entre 2019 et 2023.

Les États-Unis ont également fourni à Israël une aide militaire annuelle de 3,8 milliards de dollars dans le cadre d'un accord décennal visant à permettre à leur allié de maintenir ce qu'ils appellent un «avantage militaire qualitatif» par rapport aux pays voisins.