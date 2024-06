«Des cadavres par terre» : des pèlerins du hajj racontent l'horreur vécue à la Mecque

Le hajj, grand pélerinage musulman, a couté la vie a plus de 1.000 personnes cette année en raison des fortes chaleurs. Les survivants racontent les conditions extrêmes dans lesquelles se sont déroulés les rituels.

Grand pélerinage musulman annuel en Arabie saoudite, le hajj a tourné au drame cette année. Plus de 1.000 personnes sont décédées selon un dernier décompte, notamment en raison de la chaleur extrême. Une semaine après le début des rituels, les survivants racontent l'horreur, le manque d'eau, l'épuisement et «les cadavres par terre».

«J'ai vu des gens s'effondrer soudainement et mourir d'épuisement», se souvient Mohammed, 31 ans, interrogé. Lui et sa mère, âgée de 56 ans, ont survécu au hajj malgré ces terribles conditions. Mais tous n'ont pas eu cette chance. Une autre participante affirme ainsi avoir vu sa mère mourir avant l'arrivée d'une ambulance. Son corps a ensuite été transporté vers un lieu inconnu et sa fille déplore de ne pas pouvoir la «voir une dernière fois avant qu'elle ne soit enterrée».

Selon un décompte réalisé à partir des données fournies par une dizaine de pays ou par des diplomates, l'AFP a déterminé que plus de la moitié des pélerins décédés durant le hajj venaient d'Egypte, 658 sur plus de 1.000 victimes. D'après un diplomate arabe, parmi ces Egyptiens morts, 630 étaient des pélerins clandestins qui ont voulu accéder aux rituels sans avoir obtenu d'autorisation.

Ces laissez-passer sont attribués par la monarchie du Golfe aux Etats musulmans sur la base de quotas, puis octroyés dans des pays comme l'Egypte à travers une loterie. Les pélerins qui sont désignés doivent ensuite passer par des prestataires accrédités, souvent coûteux. Voilà pourquoi de nombreux fidèles tentent de contourner les circuits officiels pour réaliser le hajj, qui est l'un des cinq piliers de l'islam.

Chaque année, des dizaines de milliers de personnes tente de participer au pélerinage sans autorisation officielle. Début juin, l'Arabie saoudite a annoncé que ses forces avaient refoulé de La Mecque plus de 300.000 individus non enregistrés, dont 153.998 étrangers entrés dans le royaume avec des visas de tourisme. Il semble toutefois qu'un grand nombre de ces personnes sans autorisation a réussi a échappé aux contrôles.

Cela explique en partie le drame qui s'est produit cette année : faute de permis, ces participants clandestins n'ont pas pu accéder aux commodités destinées à rendre le pèlerinage plus supportable. Cela inclut les tentes climatisées, plus que nécessaires sous des températures ayant grimpé jusqu'à 51,8 °C à la Grande Mosquée de La Mecque.

Un système globalement débordé

Yasser était l'un de ses participants égyptiens non-enregistrés et il s'est heurté aux limites de ce pélerinage clandestin avant même le début du hajj, lorsque certains magasins et restaurants ont refusé de le servir. Après les longues heures de marche et de prière sous un soleil de plomb imposées par les rituels, il n'a pas non plus été en mesure d'accéder aux bus officiels, seul moyen de transport autour des lieux saints.

Epuisé par la chaleur, il a tenté de trouver de l'aide dans un hôpital, sans succès. Il a par la suite été séparé de sa femme, Safaa, lors du rituel de «lapidation du diable» à Mina, près de la Mecque. Depuis, il craint qu'elle ne fasse partie des victimes recensées et dit avoir «fouillé tous les hôpitaux de La Mecque». «Je ne veux pas croire à la possibilité qu'elle soit morte», confie-t-il à l'AFP.

D'autres pélerins dénoncent un système globalement débordé : ils disent avoir eux aussi peiné à accéder aux service d'urgence alors même qu'ils disposaient d'un permis pour le hajj.

Les deux parents de Moustafa, qui étaient dans les règles, sont tous deux morts après avoir été séparés des proches qui les accompagnaient. «Ils marchaient beaucoup, ne trouvaient pas d'eau et il faisait si chaud, raconte-t-il. Nous savions qu'ils étaient fatigués. Nous ne les reverrons jamais.».