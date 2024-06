États-Unis : une femme enceinte perd son enfant après les tirs d’un policier lors d’une course-poursuite

Une jeune Américaine enceinte a été blessée par balle et a perdu son fœtus lors d’une course-poursuite, après qu'un policier de Milwaukee (États-Unis) a ouvert le feu sur le SUV volé dans lequel elle se trouvait.

Le pronostic vital de la femme enceinte de 18 ans est toujours engagé. Un jeune homme de 17 ans est également dans un état grave, lui aussi blessé par balle lors d'une course-poursuite avec les forces de l'ordre survenue jeudi 20 juin, a indiqué le chef de la police de Milwaukee, Jeffrey B. Norman, à NBC News.

La poursuite a commencé en début d’après-midi, lorsque le véhicule volé dans lequel se trouvaient les deux victimes a heurté une voiture de police dans une zone de construction. Le SUV s’est alors engagé sur une voie de chantier pour fuir les forces de l'ordre et a été bloqué par des travaux, a précisé le chef de la police. Un officier a alors donné l’ordre au conducteur de s’arrêter et a demandé aux six personnes qui se trouvaient à l’intérieur du véhicule détourné de sortir. Mais personne n'a obéi.

En plus des deux blessés par balle, une adolescente de 15 ans, deux jeunes hommes de 16 et 17 ans et une autre femme de 18 ans se trouvaient au sein du SUV. Elles ont été emmenées à l’hôpital pour des blessures légères.

«Le conducteur suspect a fait marche arrière et a percuté une voiture de police. Il a roulé en avant, puis a fait marche arrière. Un officier se trouvait derrière le véhicule à ce moment-là», a raconté Jeffrey B. Norman, expliquant que «c’est à ce moment-là qu’un autre policier a tiré avec son arme à feu sur le véhicule, touchant ainsi deux suspects».

Une arme à feu retrouvée

Le policier qui a tiré n’a pas été identifié. Selon le chef de la police, il s’agit d’un homme de 25 ans qui a plus de quatre ans de service. Il sera placé en service administratif, une pratique courante après une fusillade, a indiqué Jeffrey B. Norman. La police de West Allis mène actuellement une enquête, afin de déterminer le rôle des personnes présentes dans le véhicule.

Le chef des forces de l'ordre de Milwaukee a indiqué qu’une arme à feu avait été trouvée dans le SUV volé, précisant que toute vidéo corporelle du côté des policiers serait «prochainement» diffusée.

Les individus qui se trouvaient dans le véhicule ont été arrêtés et les charges ont été transmises au bureau du procureur. Pour le moment, aucun d’entre eux n’a été identifié publiquement.

A Milwaukee, le détournement de voiture a augmenté de 16% entre 2022 à 2023. Depuis le début de l’année, il a augmenté de 12%.