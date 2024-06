Huile d'olive : vers une baisse des prix en perspective ?

L'inflation touche toute l'Europe depuis plusieurs mois. Face à la flambée des prix de l’huile d’olive, le gouvernement espagnol a décidé de supprimer la TVA sur ce produit, a annoncé le ministère du Budget ce vendredi.

Aux grands maux les grands remèdes. Tout comme la France, l'Espagne est vigoureusement touchée par l'inflation depuis plusieurs mois. Le gouvernement espagnol a annoncé ce vendredi la suppression de la TVA sur l’huile d’olive. Cette mesure a été prise afin de faire face à la flambée des prix de ce produit, provoquée par une forte baisse des récoltes en raison d’une sécheresse extrême.

Le gouvernement de Pedro Sanchez abaissera la TVA à «0%» sur l’huile d’olive «à partir du mois de juillet», a rapporté l’AFP. Par ailleurs, l’huile d’olive sera intégrée «de manière permanente dans le groupe des produits de première nécessité», a précisé le ministère.

Il s’agit d’«une nouvelle magnifique pour tous les Espagnols», a déclaré Pilar Alegria, la porte-parole du gouvernement, lors d’une interview pour la chaîne de télévision Antena 3.

Cela permettra de «soulager le portefeuille des Espagnols», a-t-elle continué, et de «soutenir le secteur oléicole et de continuer à stimuler la consommation d’un produit si important pour notre pays».

63% d'augmentation du prix de l'huile d'olive

Cette mesure importante sera adoptée mardi 25 juin lors du prochain conseil des ministres, et permettra à l’huile d’olive de bénéficier de façon «structurelle» du taux de TVA «super-réduit» appliqué aux produits de première nécessité, a précisé le ministère du Budget.

Ces produits de première nécessité, comme le pain, les fruits ou les légumes, bénéficient d’un taux de TVA de 4% en Espagne. En période de forte inflation, comme actuellement, ce taux peut être abaissé à 0%.

L’Espagne, qui fournit près de 50% de l’huile d’olive mondiale, est avec la Grèce le premier consommateur au monde de ce produit, avec près de 14 litres consommés par habitant et par an, selon le Conseil oléicole international.

Les chiffres publiés par l’Institut national de la statistique (INE) montrent que le prix de ce produit s’est envolé récemment. En mai 2024, l’huile d’olive était 63% plus chère qu’en mai 2023, et trois fois plus chère qu’en janvier 2021.

Ce phénomène impressionnant s’explique par une forte baisse des récoltes en Espagne ces deux dernières années, à cause d’importantes vagues de chaleur qui ont frappé le pays ainsi qu’un manque de précipitations, en particulier en Andalousie, dans le sud, qui est la principale région productrice.