La Corée du Nord construit un «mur» à la frontière avec la Corée du Sud

La Corée du Nord serait en train de construire un «mur» dans la zone démilitarisée la séparant de la Corée du Sud. Depuis plusieurs semaines, les incidents s'enchainent et la tension ne cesse de grimper entre les deux pays.

Une nouvelle provocation de la Corée du Nord ? Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, des militaires nord-coréens auraient commencé la construction «inexpliquée» d'un mur au cœur de la zone démilitarisée (DMZ) depuis quelques jours. Cette dernière marque la frontière entre les deux Corées depuis 1953. D'après une source militaire anonyme, l'armée nord-coréenne serait également en train de construire des routes dans la zone.

La BBC se serait procurée des images satellites montrant la présence d'un mur à l'est de la péninsule. Selon des experts, la zone démilitarisée aurait été totalement nettoyée, ce qui pourrait être considéré comme une claire violation des termes de l'armistice entre la Corée du Sud et la Corée du Nord.

North Korea building border ‘wall’, satellite images reveal https://t.co/HqMtAb3s2h — BBC News (World) (@BBCWorld) June 21, 2024

des motivations encore inconnues

«À ce stade, nous ne pouvons que supposer que la Corée du Nord cherche à renforcer sa présence militaire et ses fortifications le long de la frontière», explique Shreyas Reddy, correspondante à Séoul pour NK News. Les raisons de la construction de ce mur restent donc inconnues.

Cette activité inhabituelle intervient alors que les relations entre le Sud et le Nord traversent une période parmi les plus tendues depuis plusieurs années. Plus tôt ce mois-ci, des soldats nord-coréens avaient «brièvement» franchi la frontière avec la Corée du Sud. Ces derniers s'étaient rapidement repliés après des tirs de sommation de l'armée sud-coréenne.

Depuis mai, la Corée du Sud est également victime de plusieurs centaines de ballons envoyés par son voisin du Nord, rempli d'«ordures et de déchets».