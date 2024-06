Stress thermique : quel est ce phénomène qui a provoqué plus de 1.000 morts à La Mecque ces derniers jours ?

Plus de 1.000 personnes sont mortes cette semaine lors du grand pèlerinage musulman à La Mecque, en Arabie Saoudite. Ces morts sont principalement dues aux chaleurs caniculaires qui frappent actuellement le pays.

La température a dépassé les 52 °C lors du hajj, pèlerinage musulman annuel à La Mecque, qui a eu lieu cette semaine. Ces très fortes chaleurs ont eu un impact dramatique sur ce rassemblement. Plus de 1.000 personnes sont mortes sous cette chaleur écrasante, des suites d'un stress thermique.

Ce phénomène est causé par un environnement anormalement chaud, qui provoque l’augmentation de la température corporelle. Les symptômes sont nombreux, et comprennent la déshydratation, une accélération cardiaque, des maux de tête, une mauvaise circulation du sang, des crampes, des insolations et des problèmes cardiovasculaires.

Le stress thermique se déclenche à partir de 26 °C, et se découpe en quatre catégories de chaleur (modéré, fort, très fort et extrême). Il est notamment provoqué par une exposition prolongée à cette chaleur, et est favorisé par une forte humidité.

«La chaleur est un tueur silencieux»

Les nourrissons et les personnes âgées, ainsi que les personnes souffrant de problèmes de santé sont particulièrement sensibles et vulnérables au stress thermique. «La chaleur est un tueur silencieux, car les symptômes ne sont pas si évidents. Et lorsqu’il y a des troubles de santé sous-jacents, les conséquences peuvent être très graves, voire catastrophiques», a affirmé Alejandro Saez Reale, de l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

Selon les chiffres de l’OMM, 500.000 personnes sont victimes de stress thermique chaque année, tout en précisant que le véritable bilan pourrait être 30 fois supérieur. Le stress thermique peut également être mortel, dans 15 à 25% des cas, comme l'a rapporté une étude de l'université d’Hawaï publiée en 2018.

Selon les données communiquées par Santé publique France, 5.000 personnes sont décédées à cause de la chaleur en 2023. Des chiffres qui risquent de s’alourdir avec l’augmentation des épisodes caniculaires en Europe.