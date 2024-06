Turquie : des feux de forêts dans le sud-est du pays font au moins 5 morts et 44 blessés

Au moins 5 personnes ont péri et 44 autres ont été blessées, dont 10 grièvement, dans des feux de forêts qui ont ravagé plusieurs villages dans le sud-est de la Turquie, selon une annonce faite ce vendredi 21 juin par le ministre turc de la Santé, Fahrettin Koca.

#Turkey #Diyarbakır





A huge fire broke out in Diyarbakır and is spreading rapidly. pic.twitter.com/KBOtQZAHBw — Journalite (@journaIite) June 20, 2024

D’après les informations relayées par Associated Press, l’origine de ce premier feu de forêt serait lié à la combustion de chaume.

Les autorités locales ont affirmé que le premier incendie s’était déclaré jeudi en fin de journée dans une zone située à une trentaine de kilomètres au sud de Diyarbakir. Il se serait ensuite rapidement propagé en raison de vents violents, touchant cinq villages dont ceux de Koksalan, Yazcicegi et Bagacik.

Le ministre turc de la Santé, Fahrettin Koca, a donné plus de précisions sur les localités touchées par les incendies et sur le dispositif déployé pour mettre un terme aux différents feux de forêts finalement maitrisés ce vendredi matin.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır’da 3, Mardin’de 2 can kaybımız var. Olay sebebi ile 35… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 21, 2024

«5 personnes ont perdu la vie et 44 autres ont été touchées, dont 10 grièvement, dans l'incendie qui s'est produit dans le quartier de Köksalan, le village de Yazçiçi du district de Çınar de Diyarbakır et les villages de Yücebağ et Yetkinler du district de Mazıdağı de Mardin», a assuré ce dernier sur X.

«Nous avons perdu 3 vies à Diyarbakır et 2 à Mardin. En raison de l'incident, 35 ambulances et 7 équipes UMKE ont été affectées. Je prie Dieu d'accorder sa miséricorde à ceux qui ont perdu la vie et j'offre mes condoléances aux blessés», a conclu le ministre sur le réseau social.