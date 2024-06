Retraite : quels sont les âges de départ dans chaque pays de l’Europe ?

En France, l'âge de départ à la retraite est un débat qui anime le pays depuis de longues années. Ici, on travaille jusqu'à 64 ans mais comment s'en sortent nos voisins européens ?

Nous avons pu le constater lors de l'annonce de la mise en place de la réforme des retraites par Emmanuel Macron et son gouvernement, l'âge du départ à la retraite est un enjeu de taille en France. Depuis cette réforme, les Français finissent de travailler au minimum à 64 ans, contre 62 auparavant, mais nos voisins de l'Union européenne travaillent souvent davantage.

ALLEMAGNE : 66 ANS

Les Allemands partent à la retraite à 66 ans pour les personnes assurées et nées en 1958. Pour les personnes nées avant, l'âge de la retraite est de 65 ans et 11 mois.

Autriche : 65 ans

En Autriche, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Ainsi, pour les hommes, l'âge légal de départ à la retraite est à 65 ans. Pour les femmes nées avant 1964, l'âge légal de départ à la retraite est à 60. Une différence qui n'existe plus pour les femmes nées après juin 1968, puisqu'elles partiront à la retraite au même âge que les hommes.

BELGIQUE : 65 ANS

À ce jour, les Belges partent à la retraite à 65 ans. À partir de février 2025, l'âge légal de départ à la retraite passera à 66 ans puis à partir de février 2030, il passera à 67 ans.

BULGARIE : 64 ANS POUR LES HOMMES, 62 ANS POUR LES FEMMES

Comme pour l'Autriche, la Bulgarie fait une différence entre les hommes et les femmes. Ainsi, les hommes bulgares partent à la retraite à 64 ans et 6 mois révolus. Les femmes bulgares partent à la retraite 2 ans et 6 mois plus tôt, soit à 62 ans.

chypre : 65 ans

Les Chypriotes partent à la retraite à 65 ans. «À partir de 2024, l'âge de la retraite devrait être ajusté tous les 5 ans, en fonction de l'évolution de l'espérance de vie», est-il expliqué sur le site Cleiss.

CROATIE : 65 ANS POUR LES HOMMES, 63 ANS POUR LES FEMMES

La Croatie fait une différence entre les hommes et les femmes. Ainsi, les hommes partent à la retraite à 65 ans contre 63 ans et 3 mois révolus pour leurs compatriotes femmes. Là encore, cet avantage va être retiré aux femmes puisque l'âge de leur départ à la retraite est relevé de 3 mois par an pour atteindre 65 ans en 2030.

DANEMARK : 67, 68 ou 69 ANS en fonction de la date de naissance

L'âge de départ légal à la retraite des Danois est à 67 ans. Un âge qui recule à 68 ans pour les personnes nées entre 1963 et 1966 inclus. Enfin, les personnes nées après 1967 partent à la retraite à 69 ans.

espagne : entre 65 ans et 66 ans en fonction des années cotisées

Pour l'Espagne, ce sont les années cotisées qui font la différence. Ainsi, les Espagnols peuvent partir à la retraite à 65 ans s'ils ont cotisé au moins 37 années et 9 mois. Si ce n'est pas le cas, les Espagnols partent à la retraite à 66 ans et 4 mois.

ESTONIE : 64 ANS

Les Estoniens peuvent partir à la retraites à 64 et 3 mois révolus. L'âge de départ à la retraite sera augmenté à 65 ans en 2026 puis sera ensuite modifié en fonction de l'évolution de l'espérance de vie.

finlande : 64 ans

En Finlande, l'âge de départ légal à la retraite est de 64 ans et 3 mois pour les personnes nées en 1958 et avant. Pour les autres, l'âge de départ à la retraite est à 64 ans et 6 mois. Là encore, la limite sera augmentée jusqu'à 65 ans en 2027.

grèce : 67 ans ou 62 ans

En Grèce, c'est l'assurance qui compte pour partir à la retraite. Ainsi, les Grecs qui ont été assurés durant 15 ans partiront à la retraite à 67 ans. Ceux qui ont été assurés pendant 40 ans partiront à la retraite à 62 ans.

HONGRIE : 65 ANS

En Hongrie, l'âge légal de départ à la retraite est à 65 ans.

Irlande : 66 ans

En Irlande, l'âge légal de départ à la retraite est à 66 ans.

islande : 67 ans

En Islande, l'âge légal de départ à la retraite est à 67 ans.

Italie : 67 ans

En Italie, l'âge légal de départ à la retraite est à 67 ans.

lettonie : 64 ans

En Lettonie, l'âge légal de départ à la retraite est à 64 ans et 6 mois. Il sera repoussé à 65 ans à partir de 2025.

Liechtenstein : 65 ans

Au Liechtenstein, l'âge légal de départ à la retraite est à 65 ans.

LITUANIE : 64 ANS

En Lituanie, il y a une différence entre les hommes et les femmes. L'âge légal de départ à la retraite pour les hommes lituaniens est à 64 ans et 6 mois et à 64 ans pour les femmes.

LUXEMBOURG : 65 ANS

Au Luxembourg, l'âge légal de départ à la retraite est à 65 ans.

Malte : 64 ans

À Malte, l'âge légal de départ à la retraite est à 64 ans.

norvège : 62 ans

En Norvège, l'âge légal de départ à la retraite est à 62 ans.

PAYS-BAS : 66 ans

Au Pays-Bas, l'âge légal de départ à la retraite est à 66 ans et 10 mois. Il sera repoussé à 67ans puis modifié en fonction de l'évolution de l'espérance de vie.

Pologne : 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes

En Pologne, l'âge légal de départ à la retraite des hommes est à 65 ans et 60 ans pour les femmes.

Portugal : 66 ans

Au Portugal, l'âge légal de départ à la retraite est à 66 ans et 4 mois. Il est régulièrement ajusté en fonction de l'évolution de l'espérance de vie.

République tchèque : 64 ans

En République Tchèque, l'âge légal de départ à la retraite est à 64 ans. Les femmes ayant eu des enfants peuvent, en revanche, partir plus tôt à la retraite.

Roumanie : 65 ans pour les hommes et 62 ans pour les femmes

En Roumanie, l'âge légal de départ à la retraite des hommes est à 65 ans et 62 ans et 1 mois pour les femmes.

Royaume-uni : 66 ans

Au Royaume-Uni, l'âge légal de départ à la retraite est à 66 ans. Il sera repoussé à 67 ans entre 2026 et 2028.

SLOVAQUIE : 63 ANS

En Slovaquie, l'âge légal de départ à la retraite est à 63 ans.

SLOVÉNIE : 65 ans

En Slovénie, l'âge légal de départ à la retraite est à 65 ans.

SUÈDE : 63 ANS

En Suède, l'âge légal de départ à la retraite est à 65 ans. Il sera ajusté en fonction de l'espérance de vie à partir de 2026.

SUISSE : 65 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes

En Suisse, l'âge légal de départ à la retraite des hommes est à 65 ans et 64 ans pour les femmes. Pour les femmes, l'âge passera à 65 ans à partir de 2025.

De nombreux pays de l'Union européenne ont choisi, comme la France, de retarder l'âge légal de départ à la retraite pour contrebalancer le rallongement de l'espérance de vie.