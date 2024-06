Crimée : deux morts et 22 blessés dans une attaque de missiles ukrainiens

Une attaque de missiles ukrainiens a fait deux morts, dont un enfant de 2 ans, et 22 blessés ce dimanche à Sébastopol en Crimée, péninsule ukrainienne annexée en 2014 par la Russie.

Le nombre de victimes continue de grimper depuis l'invasion russe en Ukraine. On dénombre ce dimanche deux morts et 22 blessés à la suite d’une attaque de missiles ukrainiens en Crimée, péninsule ukrainienne annexée en 2014 par la Russie, a annoncé le gouverneur installé par Moscou. Selon des informations préliminaires, l'attaque menée par l'armée ukrainienne sur Sébastopol a tué deux civils, dont un enfant de 2 ans et fait 22 blessés, a annoncé Mikhaïl Razvojaïev.

Un lieu stratégique

Cette ville portuaire est la cible d’attaques régulières car elle abrite le quartier général de la flotte russe en mer Noire. La Crimée constitue un endroit stratégique pour l'armée russe.

Le gouverneur a indiqué que la défense aérienne avait repoussé une partie de l'attaque, détruisant «cinq cibles aériennes».

«Mais des débris des cibles abattues sont tombés sur les zones côtières», a-t-il précisé.

Des attaques de drones meurtrières

Des attaques de drones ukrainiens ont par ailleurs fait un mort et trois blessés dans une localité de la région russe de Belgorod, très proche de la frontière ukrainienne, non loin de Kharkiv, a indiqué dimanche le gouverneur Viatcheslav Gladkov. «Un civil a été tué» à Graïvoron, a-t-il regretté, affirmant qu'un des drones avait explosé dans un parking.

Dans le centre-ville, d’autres drones ont blessé deux hommes. Ces blessures étaient suffisamment importantes pour nécessiter une hospitalisation. Une femme a également été touché depuis le balcon de son appartement.

La région de Belgorod est régulièrement la cible de frappes ukrainiennes. Kiev affirme se défendre des attaques russes contre son propre territoire, notamment dans la région de Kharkiv.

Au printemps, Graïvoron, située à seulement six kilomètres de la frontière, avait aussi subi des incursions armées de volontaires se présentant comme des Russes anti-Kremlin et basés en Ukraine. L'armée russe avait assuré avoir repoussé ces attaques.