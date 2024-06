Etats-Unis : dix jours après avoir disparu, un Californien a été retrouvé vivant dans une forêt

Alors qu’il partait «en randonnée de trois heures» pour rejoindre son lieu de travail, Lukas McClish s’est perdu dans les monts Santa Cruz, en Californie. L’homme de 34 ans a été secouru dix jours plus tard après que des témoins ont entendu ses appels à l’aide.

«Je n’étais pas inquiet». Lukas McClish, un Californien de 34 ans, n’avait plus donné signe de vie depuis le 11 juin. L’homme vient d’être retrouvé, dix jours après s’être perdu dans les monts Santa Cruz. D’après son témoignage auprès de la KSBW, la chaîne de télévision locale, il avait décidé de partir pour une randonnée de trois heures afin de rejoindre son lieu de travail.

«Je n’avais rien pris avec moi», hormis une lampe torche et une petite paire de ciseaux. Pour survivre, Lukas McClish s’est nourri de baies sauvages, a bu l’eau d’une chute qu’il versait dans ses bottes et dormait sur un matelas de feuilles. «Je me suis sentie à l'aise (...). Je n'étais pas inquiet», a-t-il déclaré à la presse. «Il y avait un puma qui me suivait, mais il gardait ses distances. C'était comme si quelqu'un veillait sur moi», a-t-il raconté.

Le 21 juin, le bureau du shérif du comté de Santa Cruz a fait savoir qu’il avait reçu un témoignage de personnes ayant entendu des appels à l’aide dans la zone de Foreman Creek, non loin de Big Basin Highway, à environ huit kilomètres au nord de Boulder Creek. C’est ici que Lukas McClish avait été vu pour la dernière fois dix jours. Le jeune homme portait des vêtements noirs.

CAL FIRE CZU firefighters assisted @SantaCruzSO1 @BoulderCreekFD with a rescue in Big Basin State Parks last night. There were multiple reports of witnesses hearing someone yelling for help, but the location of that person was hard to establish. READ MORE pic.twitter.com/tQxHvVPVJO — CAL FIRE CZU (@CALFIRECZU) June 21, 2024

Des blessures mineures

Après avoir identifié la voix du promeneur égaré, les adjoints du bureau du shérif du comté de Santa Cruz, ainsi que les pompiers, ont utilisé des drones pour déterminer la «position exacte» de la victime.

A man is back home after being rescued in California's Santa Cruz Mountains. He went for a hike, but says he got lost. https://t.co/g7aTnQXJpd pic.twitter.com/ouiljmZggh — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) June 22, 2024

Boulder Creek a enregistré des températures maximales supérieures à 26° C pendant six jours. Le 11 juin, un pic de 32° C a été atteint et les minimales ont été inférieures à 9° C pendant plusieurs jours. Ajouté à cela, Mark Bingham, chef du district de protection contre les incendies de la région, a déclaré au Santa Cruz Sentinel que la zone présentait un terrain escarpé et de gros rochers qui bloquaient la vue des sauveteurs. Les arbres du canyon entravaient également la visibilité des hélicoptères.

«Les rangers des parcs de l'Etat ont été les premiers à arriver sur les lieux et les équipes de pompiers ont pu aider à mettre Lukas en sécurité», a de son côté indiqué le bureau du shérif du comté de Santa Cruz sur les réseaux sociaux, ajoutant que le jeune homme n'avait «pas de blessures majeures et avait pu retrouver sa famille».