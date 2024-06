Etats-Unis : incendies, inondations, tempête de poussière… Le Nouveau-Mexique frappé par une série de catastrophes climatiques (vidéos)

D’abord touché par deux incendies successifs de grande ampleur en début de semaine, le Nouveau-Mexique a ensuite été frappé par de fortes chutes de grêle qui ont occasionné d’importantes inondations et une tempête de poussière dans l’État ces derniers jours.

Une succession d’événements climatiques a ravagé le Nouveau-Mexique, poussant 8.000 de ses habitants à fuir. Le Nouveau-Mexique a été meurtri en ce début de semaine par deux incendies à évolution rapide qui ont détruit une large partie de cet État en proie à la sécheresse.

Les images relayées sur les réseaux sociaux ont fait état de flammes impressionnantes gagnant énormément de terrain en direction des commerces et des habitations.

PLEASE PRAY for Ruidoso, New Mexico! The town is under great duress from fires



Les incendies de South Fork et de Salt n’ont toujours pas pu être maitrisés par les pompiers locaux ce dimanche. Après avoir éclaté dans la réserve apache de Mescalero, les feux de forêts se sont rapidement propagés, poussant 8.000 habitants de la région à quitter leur domicile dans l’urgence.

Fire Horror In New Mexico: The entire town of Ruidoso, New Mexico, nearly 8,000 people were evacuated.



The South Fork, Salt, and Penn Scott Fires have turned into this town's worst nightmare.

D’après Lynn Crawford, le maire de Ruidoso (l’une des communes les plus touchées par les flammes), les incendies ont détruit environ 1 400 structures, dont près de la moitié étaient des maisons.

Des inondations causées par la tempête tropicale Alberto

Quelques jours après ces deux incendies, le Nouveau-Mexique a été durement frappé par la tempête tropicale Alberto, qui a tourbillonné vers le nord en déversant d’énormes quantités de grêle et de pluie sur les paysages calcinés.

Le niveau d’eau est rapidement monté dans l’État, causant d'importantes inondations, comme ont pu en témoigner les nombreuses vidéos relayées sur X ces derniers jours.

#BREAKING: Life threatening flash flood emergency has been declared causing multiple homes and roads to be flooded evacuations have been ordered

#LasVegas | #NewMexico



The National Weather Service in New Mexico has declared and issued a life-threatening flash flood

Les villages du centre du Nouveau-Mexique ont reçu jusqu'à 5 cm de pluie, soit plus que ce que certaines régions de l'État reçoivent habituellement en un an.

Les équipes de pompiers, déjà débordées dans leur double mission d’endiguer les flammes et de sécuriser les habitants touchés par les différentes catastrophes climatiques, ont dû être temporairement évacuées des zones touchées par les inondations pour leur sécurité.

Un mur de poussière sur des centaines de kilomètres de long

Après les incendies et les inondations, le Nouveau-Mexique a finalement été touché par une tempête de poussière liée à l’arrivée de vents violents qui ont balayé les sols séchés.

Another look at the massive dust storm or haboob that swept across New Mexico. This was near the Organ Mountains in Southern NM and shows just how powerful it was.

Une photographie prise d’un avion survolant la région au moment de la tempête de poussière a permis de constater l’ampleur du phénomène. Les rafales de vent ont soulevé un mur de poussière qui s'étendait sur des centaines de kilomètres de long dans l’État.

A massive dust storm, aka a “haboob,” made its way across New Mexico and northern Mexico on Wednesday. The 200-mile wall of dust was driven by winds from an intense thunderstorm.





These amazing Overviews were captured by @thelensofpeet from an airplane about 30,000 above ground. pic.twitter.com/V4ox4EPSsw — Daily Overview (@DOverview) June 21, 2024

La tempête de poussière, connue sous le nom de «haboob», a rapidement réduit la visibilité sur les grands axes routiers reliant le Nouveau-Mexique à l'Arizona.

Dust storm causes giant accident on i25 in #newmexico. 18 People have been taken to the hospital with unknown injuries.







Ce jeudi, un carambolage impliquant 20 voitures a entraîné la fermeture de l'autoroute.

Poor New Mexico. Everyone survived, dust storm and zero visibility.

Au total, cinquante personnes ont été blessées dans cet accident lié à la tempête de sable touchant le Nouveau-Mexique.

Une tendance amenée à s’amplifier

Déjà touché par une grave sécheresse, le Nouveau-Mexique devrait voir la chaleur s'intensifier jusqu'à la fin de l'été, même avec l'arrivée des moussons. «C'est la sécheresse persistante à long terme dans la région», a affirmé le climatologue de l'État, le Dr David DuBois, pour The Guardian.

Ali Rye, le directeur du département de la sécurité intérieure et de la gestion des urgences du Nouveau-Mexique, a révélé que le nombre de catastrophes climatiques déclarées dans l’État a quadruplé depuis 2019.