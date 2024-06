Grèce : l'équipage d'un yacht accusé d'être à l'origine d'un incendie sur l'île d'Hydra jugé ce mardi

Treize membres de l’équipage d’un yacht en Grèce, où ont été tirés des feux d’artifice à l’origine d’un incendie sur l’île d’Hydra, seront jugés dès ce mardi, a révélé la télévision grecque ce dimanche.

En Grèce, treize membres de l’équipage d’un yacht verront leur procès commencer, ce mardi 25 juin, après que des feux d’artifices ont été tirés vendredi soir depuis le bateau sur l’île touristique d’Hydra, y provoquant un incendie, a annoncé la chaîne grecque ERT.

Tous ont été auditionnés dans la journée du dimanche 23 juin par la procureure du Pirée, au sud d'Athènes, avant de comparaître mardi. Au cours de cette audition, les treize membres ont nié les accusations dont ils font l’objet.

Le personnel n’était pas seul sur le yacht lors des faits. Les dix-sept passagers, originaires du Kazakhstan, n’ont pas été poursuivis par les autorités.

C’est ce samedi 22 juin que le bruit a commencé à courir, lorsque les pompiers de l'île ont publié sur Facebook une photo de la forêt de pins en feu : «L'incendie, provoqué par des tirs de feux d'artifice depuis un bateau, brûle la seule forêt de pins de l'île, dans un endroit difficile d'accès et dépourvu de route», peut-on lire en légende.

Le post a suscité l’indignation sur internet et au-delà, atteignant même le maire Giorgos Koukoudakis qui a assuré que «la municipalité se porterait partie civile contre les responsables de l'incendie dès la fin de l'enquête préliminaire», a relaté l’AFP.

A Greek prosecutor on Sunday brought criminal charges against the crew of the M/Y 'Persefoni I' over the forest fire on the island of #Hydra caused by fireworks launched from the yacht.





The defendants are expected to appear before the prosecutor for questioning on Wednesday. pic.twitter.com/UzwM6iBsmJ

— Daphne Tolis (@daphnetoli) June 23, 2024