Pourquoi l'empereur du Japon Naruhito est-il si attaché au Royaume-Uni ?

En visite au Royaume-Uni à la fin du mois de juin, le couple impérial japonais retourne dans un pays qu'il connait bien. En effet, l'empereur Naruhito et son épouse ont tous les deux étudiés à Oxford dans les années 1980.

L'empereur japonais Naruhito et sa compagne, l'impératrice Masako, se rendront en Angleterre pour une visite d'État, du 25 au 27 juin. Ils rencontreront le roi Charles III, le Premier ministre Rishi Sunak, ainsi que le maire de Londres, Sadiq Khan.

Leur dernière visite dans le pays date de 2022, pour les funérailles de la reine Élizabeth II. Le couple impérial connaît bien le pays et nourrit même un certain intérêt pour le Royaume-Uni.

des études à londres

Depuis son enfance, l'empereur Naruhito se dit fasciné par les transports et les voies de communication fluviales. Cet attrait l'a emporté jusqu'à la prestigieuse université d'Oxford, en Angleterre, où il a étudié entre 1983 et 1985 l'histoire des transports sur la Tamise.

C'est le premier héritier de la couronne japonaise à avoir étudié à l'étranger. À l'époque, certains fonctionnaires britanniques s'étaient dit étonnés par la «confiance grandissante» du prince depuis son arrivée à Londres. L'intérêt de Naruhito pour le «mode de vie britannique» aurait alors augmenté et l'aurait aidé à «élargir ses horizons». Il avait aussi maintenu une relation amicale avec la défunte reine Élizabeth II et d'autres membres de la famille royale britannique.

Durant ces deux années, l'empereur Naruhito, alors Prince Hiro, se serait facilement intégré à la vie étudiante d'Oxford. Président d'honneur du club de karaté et du club de judo de l'université, il a également pratiqué le golf et le tennis.

En dehors d'Oxford, l'empereur Naruhito a également gravi les sommets les plus élevés du Royaume-Uni, à savoir Ben Nevis en Écosse, le mont Snowdon au pays de Galles et Scafell Pike en Angleterre. Il aurait aussi fréquenté une vingtaine de pubs typiquement britannique.

En 1993, il a publié un livre autobiographique sur son expérience : «The Tames and I : A Memoir Of Two Years At Oxford» («La Tamise et Moi : Souvenir de deux ans à Oxford», en français).

Son épouse, l'impératrice Masako, était également élève à l'université d'Oxford, quelques années seulement après Naruhito. Étudiante en relations internationales de 1988 à 1990, elle a ensuite intégré le ministère des Affaires étrangères japonais etépousé l'empereur en 1993.