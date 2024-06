«Pourquoi personne n'est juste normal dans les avions ?» : un passager expulsé d'un appareil après s'être mis en colère alors qu'on lui refusait l'échange d'un siège

Aux États-Unis, un passager a été éjecté d’un avion, après avoir provoqué une altercation entre lui et un second voyageur dont il avait demandé la place.

«Pourquoi personne n’est juste normal dans les avions», s’est interrogé Nick, un TikTokeur qui a partagé son histoire dans une vidéo qui a compté plus de cinq millions de vues.

Alors que l’internaute vivant dans l'Ohio (États-Unis) avait réservé un siège à l’arrière de l’avion pour un vol à 5h du matin, il dormait profondément lorsqu’il a été réveillé par une petite tape sur l’épaule. Face à lui, un homme d’une quarantaine d’années lui demande d’échanger de place avec lui.

Surpris, Nick lui a alors demandé ce qui motivait sa volonté de changer de place, ce à quoi le quadragénaire a répondu qu’il était assis à l’avant de l’avion tandis que ses deux enfants étaient assis à côté du Tiktokeur.

Face à l’insistance du quadragénaire, qui assurait à Nick ce petit «switch» serait plus avantageux pour lui, car il lui permettrait de sortir plus tôt de l’avion, le jeune homme a décliné : «Tu sais, je suis juste un peu fatigué, je n'ai pas envie de m'embêter à déplacer mes affaires», se souvient avoir répondu le jeune homme.

Une bagarre a failli éclater

Frustré, le passager lui a lancé : «Vous êtes sérieux, vous n'allez pas laisser un père s'asseoir avec ses enfants». Mais de son côté Nick avait noté qu’aucun enfant ne se trouvait à côté de son interlocuteur, imaginant ainsi qu’il s’agissait d’enfants adultes.

Et son intuition fut juste : lorsque le passager à amené ses fils, le Tiktokeur a vu qu’il s’agissait de jeunes hommes ayant à peu près son âge : «Ces enfants ne sont pas petits, tu n'as pas besoin de t'asseoir à côté d'eux», a-t-il fait remarquer.

Il n’en fallait pas plus pour énerver le père de famille et ses fils, qui ont commencé à s’en prendre à Nick, attirant l’attention d’une hôtesse de l’air.

Alors que l’employée a demandé ce qu’il se passait, le quadragénaire lui a fait croire que Nick était assis à sa place, chose que le principal intéressé a rapidement démenti en montrant son à l’hôtesse son billet d’avion.

Le Tiktokeur déplacé en première classe

Le passager quadragénaire ne s’est pas démonté, allant jusqu’à faire croire que le billet montré par le Tiktokeur était le sien, et qu’il l’aurait volé.

Face à ces accusations fallacieuses, Nick s’est empressé d’expliquer entièrement la situation à l’hôtesse de l’air, provoquant la colère noire du quadragénaire, qui s’est montré insultant, voire violent.

«Il a commencé à me crier dessus, me traitant de tous les noms d'oiseaux», a raconté Nick, ajoutant que son fils essayait de le calmer et de le retenir de frapper quelqu'un.

Cet excès de violence a valu au quadragénaire d’être évacué du vol, tandis que Nick a été placé dans un siège de première classe.