Un an après le putsch avorté de Wagner en Russie, que devient cette force militaire ?

Un an après sa tentative de coup d'État ratée contre le Kremlin ce dimanche 23 juin, le groupe militaire Wagner semble avoir été en grande partie démantelé et intégré aux structures militaires et de renseignement russes. La situation de cette milice reste floue et sujette à spéculation.

Lancée les 23 et 24 juin 2023, la tentative de putsch menée par Evgueni Prigojine et ses hommes du groupe militaire Wagner reste dans les mémoires. Un an après ce coup d'Etat raté en Russie, de nombreuses questions subsistent quant à l'avenir de Wagner et à ses activités. Vladimir Poutine a mené un démantèlement de la puissante structure initiale pour mieux la contrôler, alors que Evgueni Prigojine, le fondateur de Wagner, est décédé dans un accident d'avion suspect en août 2023.

Depuis, une vaste opération de nettoyage a été effectuée au sein du groupe Wagner puis au sein du ministère de la Défense. Le message est clair : aucune personne ne doit menacer le pouvoir de Vladimir Poutine.

Wagner a été réorganisé et placé sous la supervision directe du ministère de la Défense russe. Certaines des activités de Wagner, notamment la restauration et les opérations médiatiques, ont été confiées à d'autres agences gouvernementales.

Le «corps des volontaires» pro-russe, créé après la dissolution de Wagner, serait dirigé par Pavel, le fils d'Evgueni Prigojine selon les services de renseignements britanniques. Ce corps combat en Ukraine aux côtés des forces russes et compterait environ 18.000 combattants.

Des formations miltaires en Biélorussie

Des unités issues de Wagner ont été identifiées en Biélorussie. Elles y mèneraient des tâches de formations auprès des forces armées du président Alexandre Loukachenko, selon l'agence de presse polonaise PAP.

Malgré son démantèlement partiel, Wagner conserve une présence en Afrique, où il mène des opérations de recrutement et soutient des régimes locaux, particulièrement en Centrafrique. Mais les militaires agissent sous le commandement direct du GRU, le service de renseignement militaire étranger russe.

Les ambitions de la Russie en Afrique se sont élargies pour affaiblir l'influence de l'Occident, en incitant les régimes africains à s'opposer à l'Europe.