Voici les 10 villes les plus chères pour les expatriés en 2024

Selon un classement relayé par une entreprise américaine, parmi les dix villes les plus coûteuses pour les expatriés dans le monde, cinq se trouvent en Europe. Parmi elles, quatre se situent dans le même pays, la Suisse.

C'est un palmarès qui devrait intéresser nos chers expatriés, sans mauvais jeu de mots. Jeudi 20 juin, le mastodonte du secteur du conseil en santé et prévoyance, Mercer, a relayé son baromètre annuel des villes les plus onéreuses pour les émigrés.

Quatre villes suisses dans le top 10

Sur les deux premières marches du podium, l'Asie asseoit sa puissance économique grâce aux cités-Etats de Hong Kong et de Singapour, rattrappées par l'Europe, en particulier (sur)représentée par la nation helvétique qui compte quatre de ses villes dans ce classement qui en comprend... dix. Les deux villes d'Asie pulvérisent les records car l'inflation y est très marquée notamment sur le prix des carburants et des aliments.

C'est plus précisément Zurich qui arrache la troisième place de cette étude menée par Mercer. Et en Suisse, cette ville ne fait pas figure d'exception : les cités de Genève, Bâle et Berne, respectivement arrivées en quatrième, cinquième et sixième position affichent, elles aussi, un coût de la vie nettement supérieur à la France, de l'ordre de 63% supérieur.

Pour compléter ce palmarès, il faudra traverser l'Atlantique ainsi que la Manche pour ainsi retrouver New York (Etats-Unis) à la septième place, et Londres (Royaume-Uni) à la huitième. Nassau (Bahamas) et Los Angeles (Etats-Unis) clôturent cette liste.