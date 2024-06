Attaques au Daguestan : ce que l'on sait du drame qui a fait 19 morts

Le Comité d’enquête russe a annoncé, ce lundi 24 juin, que des attaques «terroristes» au Daguestan, dans le Caucase russe, avaient fait 19 morts ce dimanche. Cinq assaillants ont été «liquidés».

De nombreux morts. Plusieurs attaques terroristes ont eu lieu ce dimanche 23 juin au Daguestan, dans le Caucase russe, a informé ce lundi le Comité d’enquête russe chargé des investigations.

19 morts, majoritairement issus des forces de l’ordre

Les enquêteurs ont confirmé que les attaques ont visé «deux églises orthodoxes, une synagogue et un check-point de la police» à Makhatchkala, la capitale du Daguestan, et dans la ville côtière de Derbent.







Ainsi, «selon les données préliminaires, 15 agents des forces de l'ordre ont été tués, ainsi que quatre civils, dont un prêtre orthodoxe», ont précisé les enquêteurs qui n’ont pas fait état du nombre de personnes blessées dans ces attaques.

5 assaillants «liquidés»

Cinq assaillants ont «été liquidés» et leur identité a été établie par le Comité d’enquête russe. Néanmoins, les autorités n’ont pas clarifié si d’autres terroristes avaient été interpellés vivants ou se trouvaient actuellement en fuite.

Le dirigeant du Daguestan, Sergueï Melikov, a indiqué que les attaques avaient été préparées depuis l’étranger et qu’elles avaient pour but «de déstabiliser la société» et que trois jours de deuil ont été décrétés pour rendre hommage aux victimes.

La Russie encore sous le choc de l’attentat du Crocus City Hall

Région russe à majorité musulmane voisine de la Tchétchénie, le Daguestan est également proche de la Géorgie et de l'Azerbaïdjan. Des opérations antiterroristes y sont régulièrement annoncées par les autorités russes.

Cette série d’attaques meurtrières intervient trois mois seulement après l’attentat du Crocus City Hall, une salle de concert de la banlieue de Moscou. Revendiqué par Daesh, cet attentat avait entraîné la mort de 140 personnes.