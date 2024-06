Corée du Sud: un mort et 21 disparus dans l'incendie d'une usine de batteries au lithium

L'incendie d'une usine de batteries au lithium a fait un mort et 21 portés disparus, ce lundi, en Corée du Sud. La cause de la tragédie reste inconnue.

Ce lundi 24 juin, un incendie s'est déclaré dans une usine de batteries au lithium à Hwaseong, en Corée du Sud. Le bilan fait état d'un mort et de vingt-et-une personnes portées disparues, selon les pompiers sur place, rapporte l'AFP.

Une autre personne a subi de graves brûlures. Pour le moment, la cause de l'incendie reste inconnue et le feu n'a toujours pas été contrôlé «parce que les batteries au lithium sont difficiles à manipuler par les méthodes conventionnelles d’extinction d’incendie», rapporte l'agence Yonhap.

«Nous ne sommes toujours pas en mesure de pénétrer à l'intérieur et de mener des opérations de secours. Nous le ferons dès que nous aurons maîtrisé l'incendie (...) vingt-et-un travailleurs sont actuellement portés disparus. Nous prévoyons de retrouver leur trace grâce aux contacts fournis par l'entreprise», a déclaré à la presse un membre de l'équipe des pompiers sur place, Kim Jin-young.

Des images diffusées par l'agence Yonhap montrent des panaches de fumée grise s'élevant au-dessus du bâtiment de l'usine ravagé par les flammes.

