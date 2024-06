Etats-Unis : un surfeur meurt après une attaque de requin

Un sauveteur professionnel a perdu la vie ce dimanche après avoir été attaqué par un requin alors qu’il surfait non loin des côtes de l’île d’Oahu, à Hawaï.

Les services de secours du comté d’Honolulu ont été mobilisés ce dimanche après le décès tragique d’un surfeur, sauveteur professionnel. Tamayo Perry était âgé de 49 ans au moment des faits. Ce dernier a été attaqué par un requin au large de l’île d’Oahu, à Hawaï.

Selon la presse locale, les urgences ont été contactées un peu avant 13h, après qu’un témoin a vu un homme souffrant de sérieuses morsures. La victime a ensuite été rapatriée sur la côte en jet-ski et a été déclarée morte sur les lieux.

Peu après le tragique événement, les services de secours ont placé des alertes indiquant la présence de requin non loin des côtes. Tamayo Perry travaillait en tant que sauveteur depuis 2016. Selon son responsable, Kurt Lager, le défunt «était aimé de tous».

«Il était reconnu sur la côte Nord. C’était un surfeur professionnel à la renommée internationale», a-t-il ajouté. «Tamayo aimait plus que les autres ne l’aimaient», a-t-il ensuite raconté, avant que le maire d’Honolulu Rick Blangiardi ne lui rende aussi hommage.

Trois ou quatre attaques par an

Cet accident mortel intervient un peu plus de deux semaines après une attaque de requin ayant fait trois blessés graves en Floride au début du mois de juin. Selon le ministère des terres et des ressources naturelles d'Hawaï, les cas de morsures de requin dans les eaux de l'île sont «très rares» et se produisent environ trois ou quatre fois par an. Les décès sont encore moins fréquents selon les autorités.

Comme l’a rappelé le Time, une fillette de 11 ans avait été blessée au pied au mois de mars dernier. L’enfant aurait été mordu par un requin de récif à Oahu. En fin d’année, un surfeur avait perdu la vie après avoir été entraîné sous l’eau par un animal aussi gros qu'une camionnette selon les témoins.

Les États-Unis font partie des pays avec le plus d’attaques de requin dans le monde. En 2023, l’université de Floride a dénombré 69 attaques non provoquées de requin, dont 10 mortelles, contre 63 entre 2018 et 2022. L’État américain a recensé 16 morsures tandis que l’Egypte, le Mexique ou encore la Nouvelle-Calédonie et les Bahamas représentent les lieux où se produisent le plus d'accidents.