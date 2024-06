Grèce : 13 personnes poursuivies pour l’incendie de l’île d’Hydra causé par un feu d’artifice tiré depuis un yacht

13 membres d’équipage d’un yacht ont été poursuivis ce dimanche par le procureur de la Pirée pour avoir causé un vaste incendie sur l’île d’Hydra (Grèce), déclenché par un feu d‘artifice tiré depuis le bateau dans la nuit de vendredi à samedi.

De la stupidité à l’effroi. Dans la nuit de vendredi 21 à samedi 22, un incendie sur l’île d’Hydra (Grèce) a détruit 30 hectares d’une forêt de pins avant que les pompiers locaux, entravés par l’impossibilité de rejoindre le lieu par la route, ne viennent à bout des flammes.

Les médias locaux ont révélé que les pompiers s'étaient appuyés sur la déclaration du capitaine d'un navire voisin, qui aurait vu des fusées éclairantes ou des feux d'artifice lancés depuis le bateau, prénommé le Persefoni I. Le témoin a été entendu par le procureur de la Pirée ce dimanche.

A group of Kazakh tourists almost burned down the Greek island of Hydra with a pyrotechnic show. Sparks from fireworks launched from their yacht ignited the island's only pine forest. The flames spread rapidly.

Samedi 22 juin, la police locale a interpellé 13 membres de l'équipage du yacht touristique Persefoni I, suspectés d'être à l'origine de l'incendie.

Une comparution prévue mercredi pour les 13 suspects

Après avoir auditionné chacun des suspects ce dimanche, le procureur du Pirée a décidé de poursuites judiciaires à leur encontre. La comparution du groupe d'individus a été programmé pour ce mercredi 26 juin, selon la chaîne de télévision publique ERT.

Pendant leur audition, les 13 accusés ont nié les faits reprochés. De leur côté, les 17 passagers du yacht, tous Kazakhs, n’ont pas été poursuivis dans cette affaire d’incendie.

La Grèce a récemment durci les peines pour les incendies criminels. Les auteurs des feux peuvent désormais être condamnés à une peine allant jusqu'à 20 ans de prison et à une amende susceptible d'atteindre 200.000 euros.

Depuis mercredi, les autorités locales n’ont cessé d'avertir du «risque très élevé» de feu de forêt, en raison des vents violents et des températures élevées qui ont dépassé, dans certaines régions, 40° C.