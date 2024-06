Indonésie : une femme meurt après avoir été projetée par la fenêtre alors qu'elle courait sur un tapis de course (vidéo)

La semaine dernière, une jeune femme de 22 ans a perdu la vie après être tombée du troisième étage de sa salle de sport. Elle était en train de courir sur un tapis de course.

Un événement tragique. La semaine dernière, les caméras de surveillance d'une salle de sport de Pontianak, en Indonésie, ont enregistré le terrible accident ayant coûté la vie à une jeune femme de 22 ans. Cette dernière a été projetée par la fenêtre du local alors qu'elle courait sur un tapis de course.

La victime, qui n'a pas été identifiée, était accompagnée de son petit ami et de ses jeunes frères et sœurs, selon les médias locaux. Elle aurait tenté de s'agripper à la fenêtre, en vain.

Peu de temps avant les faits, son petit ami lui avait demandé de s'entraîner à son côté à un étage inférieur, mais elle avait préféré se rendre sur les tapis du troisième étage. Après 30 minutes de course, la jeune femme aurait ralenti le pas, avant de faire une chute mortelle, a jouté la presse locale.

NEW: Woman steps off the back of a treadmill and fatally falls out of a three-story window.





Devastating...





The incident happened in Pontianak, Indonesia while the woman was working out.





The 22-year-old victim had reportedly been exercising for about 30 minutes when she… pic.twitter.com/zt0OpCrrTr

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 24, 2024