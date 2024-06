Royaume-Uni : un village sous le choc après l'explosion d'une maison

Ce lundi 24 juin, le village de Willington (Royaume-Uni) a été réveillé par une terrible et mystérieuse explosion survenue dans la nuit.

Les services d’urgence ont été appelés dans la matinée du lundi 24 juin dans le village de Willington (Royaume-Uni) après l’explosion d’une maison mitoyenne dans la nuit.

Man seriously injured after mystery explosion completely destroys househttps://t.co/pbWGluz2ZE pic.twitter.com/KlxwbNqSXv — Daily Express (@Daily_Express) June 24, 2024

L’entièreté du toit de la maison a été arrachée, tandis que le premier étage a été intégralement détruit. Sur des photos relayées par la presse britannique, on peut voir que des briques ainsi que d’autres débris ont été éparpillés dans les jardins avant et arrière.

Selon le site britannique Mirror, l’explosion s’est produite vers 2h du matin. Mais pour l’heure, la cause de l’explosion reste inconnue.

De leur côté, les voisins de la rue ont été évacués, tandis qu’un homme grièvement blessé dans l’incident, a été transporté à l'hôpital Royal Victoria Infirmary de Newcastle.

La police a bloqué la rue de l'explosion dans la matinée, alors que les pompiers continuaient à s’attaquer aux flammes.

«Nos équipes resteront dans la zone aujourd'hui aux côtés de leurs collègues de Durham Constabulary, Durham County Council et Northern Gas Networks pour évaluer le site et s'assurer qu'il est structurellement sûr», a indiqué le service d’incendie et de secours, dans des propos relayés par le site britannique Express.