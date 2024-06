Chine : deux femmes et un enfant attaqués au couteau près d'un bus scolaire

À l'est de Chine, un homme a attaqué deux femmes et un enfant ce lundi, près d'un bus scolaire transportant des élèves de l'école japonaise de Suzhou. C'est la deuxième agression au couteau ce mois-ci.

L'agression a eu lieu hier, lundi 24 juin vers 16h, selon un communiqué des autorités de la province de Jiangsu, à l'est de la Chine. Un homme a attaqué plusieurs personnes au couteau devant un arrêt de bus, utilisé par une école japonaise de la ville de Suzhou. L'attaquant a fait trois blessés, une femme japonaise et son enfant, ainsi qu'une femme chinoise.

La mère et son enfant, agressés alors qu'ils attendaient le bus, ont rapidement été transportés à l'hôpital. Selon les forces de l'ordre, leur vie ne serait plus en danger. Néanmoins, la troisième victime, une hôtesse de bus chinoise, a été poignardée et serait dans un état critique. Elle aurait tenté d'arrêter l'attaque.

une enquête ouverte

D'après la police du Jiangsu, l'homme interpellé serait âgé de 52 ans. Sans emploi, seul son nom de famille - Zhou - a été donné. Une enquête est en cours et les motivations de l'attaquant restent, pour l'heure, inconnues.

Suivant cette attaque, l'école japonaise de la ville a été fermée. Si les autres écoles japonaises doivent rester ouvertes pour le moment, les autorités chinoises ont resserré la sécurité autour des établissements, à la demande du cabinet de Tokyo.

Mao Ning, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a exprimé son «regret» face à cette attaque. Selon elle, l'incident serait une affaire «isolé».

C'est pourtant la deuxième attaque du genre en un mois en Chine. Le 10 juin, quatre professeurs américains avaient été poignardés dans un parc public. La police avait également évoqué un «cas isolé».