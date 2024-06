Empereur du Japon : cinq choses à savoir sur Naruhito, ce souverain à l'héritage millénaire

Le roi Charles III a invité l'empereur du Japon à Londres pour une visite d'Etat du 25 au 27 juin. Discret et moderne, Naruhito a succédé à son père en 2019.

Pour sa deuxième visite officielle à l'étranger depuis son accession au trône, en 2019, l'empereur du Japon Naruhito doit se rendre à Londres en compagnie de son épouse, l'impératrice Masako, du 25 au 27 juin. Ce souverain discret est l'héritier de la plus ancienne dynastie régnante au monde.

Une lignée mythique

L'histoire de la famille impériale japonaise est entourée de nombreux mythes, dont les origines remontent à plus de 2.600 ans. Ainsi Naruhito, 64 ans, est aujourd'hui encore considéré comme un descendant de la déesse du soleil Amaterasu, une divinité majeure de la religion shinto.

Jusqu'à récemment, les empereurs japonais avaient d'ailleurs le statut de «dieu vivant» mais ils ont renoncé à ce titre à l'issue de la Seconde guerre mondiale. Naruhito est justement le premier empereur japonais né après le conflit et, selon la Constitution japonaise de 1947, rédigée par l'occupant américain, le souverain est désormais le symbole de l'Etat et de l'unité du peuple.

Cela implique qu'il n'a plus aucun rôle politique, mais il demeure une importante figure symbolique pour le pays. Il endosse des responsabilités rituelles, cérémonielles et accueille les chefs d'Etat étrangers en visite au Japon.

Un père adulé

Fils aîné de l'empereur Akihito et de l'impératrice Michiko, Naruhito est devenu le 126e empereur du Japon en 2019, après l'abdication de son père. Ce dernier, qui a régné pendant vingt-neuf ans, était particulièrement aimé des Japonais qui le percevait comme un souverain moderne et bienveillant.

Akihito n'a pas hésité à s'affranchir des règles du code impérial, notamment en épousant Michiko, qui était roturière. Il s'est également battu pour que ses trois enfants, dont Naruhito, grandissent auprès de lui et de son épouse et non dans la nursery impériale, comme il était d'usage avant cela.

Comme le rappelle Ouest France, Akihito a été le premier empereur japonais à prendre le métro, en 1986, et a marqué les esprits en reconnaissant, lors d'un discours en 1992, la «malheureuse période au cours de laquelle [son] pays a infligé de grandes souffrances au peuple de Chine».

La bonne réputation d'Akihito a également été renforcée après le tsunami de 2011, lorsqu'il s'est rendu auprès des sinistrés pour leur exprimer son soutien. Au fil des décennies, il a construit et entretenu l'image d'un souverain pacifiste et anti-nationaliste.

Une brillante éducation

Dès l'âge de 4 ans, Naruhito a suivi les enseignements de la prestigieuse université privée japonaise Gakushuin. Il est le premier héritier du Trône à avoir obtenu un diplôme universitaire, en l'occurence un Bachelor'es degree en 1982 puis une Maîtrise en histoire en 1988, toujours à l'université Gakushuin.

Il a aussi fréquenté l'Université d'Oxford, au Royaume-Uni, dans les années 1980, au même titre que son épouse qui y étudiait à cette époque en tant que diplomate.

Par la suite Naruhito a continué de cultiver son intérêt pour l'histoire, en devenant en 1992, malgré ses obligations officielles, chercheur honoraire aux archives de l'université Gakushuin. Il est spécialisé en histoire médiévale du Japon et de l'Angleterre et étudie notamment l'évolution des voies fluviales et transports fluviaux de ces deux pays.

Une succession qui pose question

L'empereur et son épouse, Masako, sont les parents d'Aiko, aujourd'hui âgée de 22 ans. Elle est leur fille unique et le couple impérial a longtemps subi une importante pression sociale sachant que le principe de succession dans la famille impériale japonaise est strictement masculin.

Seuls les hommes sont autorisés à monter sur le trône du Chrysanthème, et les filles nées dans la famille impériale doivent la quitter le jour de leur mariage, écartant définitivement leur descendance éventuelle de la succession impériale. D'après les usages en vigueur, Naruhito ne pourra donc pas être remplacé par sa fille à l'issue de son règne.

Son héritier direct est pour l'heure son frère, Fumihito d'Akishino, suivi par le fils de ce dernier, le prince Hisahito, âgé de 17 ans. Ce système de succession patrilinéaire pourrait donc conduire à une impasse si ce jeune homme n'a pas de descendance masculine dans le futur. En mai dernier, après des années d'hésitation, des travaux parlementaires se sont ouverts pour discuter d'une éventuelle évolution de ces règles de succession impériale.

Un empereur connecté

En avril dernier, Naruhito a fait ses premiers pas sur les réseaux sociaux lors de la création du compte Instagram de la famille impériale. Ce dernier, suivi par 1,6 million de followers, montre l'empereur et l'impératrice lors de leurs apparitions publiques.

D'après un porte-parole de l'Agence impériale, cette initiative vise à attirer l'attention des jeunes générations en leur montrant en quoi consiste les journées de l'empereur, des cérémonies de remise de prix, aux diverses expositions, en passant par l'accueil des dignitaires étrangers.