La Russie et l'Ukraine échangent 90 prisonniers de guerre de chaque camp

L'Ukraine et la Russie, en conflit depuis février 2022, se sont mutuellement échangées 90 prisonniers ce mardi 25 juin.

Des prisonniers russes et ukrainiens, 90 dans chaque camp, ont pu rentrer chez eux, ce mardi 25 juin. Les deux pays, qui ont confirmé cet échange, ont bénéficié de la médiation des Emirats arabes unis (EAU).

Sur Telegram, le ministère russe de la Défense a en effet indiqué que «90 militaires russes qui se trouvaient en danger de mort en captivité ont été rapatriés du territoire contrôlé par le régime de Kiev».

«En contrepartie, 90 prisonniers de guerre des forces armées ukrainiennes ont été remis» sous «la médiation humanitaire» des EAU, a-t-il ajouté. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a confirmé ce dernier point en publiant sur les réseaux sociaux plusieurs photos montrant des hommes entourés du drapeau ukrainien jaune et bleu.

Home is not just a word. Home means Ukraine. Today, another 90 of our people returned home from Russian captivity.





Warriors of the National Guard, the Navy, the Armed Forces, the Territorial Defense Forces, the Border Guard Service. Those who defended Mariupol. Those who… pic.twitter.com/VxiOSxB0hg

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2024