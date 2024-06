Que s'est-il passé à bord du Boeing 737 MAX de Korean Air qui a chuté de 8.500 m et fait 17 blessés ?

Le vol KAL189 de la Korean Air de ce samedi 22 juin, reliant Séoul (Corée du Sud) à Taichung (Taïwan), a été contrait de faire demi-tour après un problème de pressurisation de la cabine et une perte d'altitude violente, entraînant des blessures chez 17 passagers.

La série noire se poursuit pour Boeing et son 737 Max. Ce samedi 22 juin, un appareil de la compagnie Korean Air a connu un incident technique provoquant un chute de près de 27.000 pieds d’altitude, soit 8.200 mètres, blessant 17 passagers.

L’incident rencontré par la compagnie sud-coréenne s’est déroulé lors d’un vol reliant Séoul à Taichung (Taïwan). Alors qu’il venait tout juste de quitter la péninsule coréenne, l’engin a subitement perdu de l’altitude en moins de 15 minutes selon les données affichées sur le site de suivi d’avion FlightAware.

Selon la compagnie et le ministère des Transports sud-coréen, cette descente violente est soudaine a été réalisée volontairement par les pilotes en raison d’une panne dans le système de pressurisation survenue après 50 minutes de vol.

Une panne d’un tel système essentiel aurait pu rapidement tourner au drame, car en l’absence de régulation de pression, le niveau d’oxygène aurait été très faible, provoquant des pertes de connaissance. Par le passé, plusieurs incidents ont eu lieu en raison d’une telle défaillance à l’image du vol 522 d’Helios Airways, provoquant la mort des 121 personnes à son bord, qui se sont évanouies jusqu’à ce que l’avion s’écrase par manque de carburant.

Après avoir effectué un demi-tour, sans dommages constatés, les passagers ont pu être pris en charge malgré la scène traumatisante pour de nombreux enfants à bord, effrayés lors de la libération des masques à oxygène, comme l’indique la presse locale.

Korean Airlines KE-189 flying from Seoul to Taiwan... 13 passengers were sent to the hospital due to the incident... Passenger thought that it will be her last day on Earth...

