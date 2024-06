Corée du Sud : les images impressionnantes du déclenchement de l’incendie qui a fait 23 morts dans une usine de batteries au lithium (vidéo)

Lundi, un important incendie s'est déclaré dans une usine de batteries au lithium faisant 23 morts, à Hwaseong (Corée du Sud). Les images des caméras de surveillance au moment du départ du feu ont été diffusées.

Des images qui permettent de prendre conscience de ce départ d'incendie meurtrier. Le feu qui s'est déclenché dans une usine de batteries au lithium a fait 23 morts, lundi 24 juin, à Hwaseong (Corée du Sud). Plus de 100 personnes travaillaient dans l'usine lorsque des ouvriers ont entendu une série d'explosions au deuxième étage, où les batteries de lithium sont inspectées et emballées. Les images des caméras de surveillance du moment où l'incendie s'est déclenché ont été diffusées par des médias sud-coréens, elles sont choquantes.

The video shows the moment when a lithium battery exploded at a battery manufacturing plant in South Korea, causing a huge fire. https://t.co/klX1VyOGVM pic.twitter.com/0vxwIloVW6

Les images montrent qu'une fumée blanche a commencé à s'échapper d'une palette de stockage des batteries. Malgré les efforts des travailleurs, sur place, pour calmer le feu à l'aide des extincteurs, il s'est rapidement propagé : «On suppose que les victimes ont inhalé en peu de temps des fumées toxiques qui les ont asphyxiés rapidement, leur faisant perdre connaissance», a expliqué Cho Sun-ho, chef du service des services anti-incendie de la province de Gyeonggi.

Les batteries au lithium sont connues pour être hautement inflammables et sont très difficiles à combattre avec des moyens conventionnels. Il y avait un stock de 35.000 batteries au deuxième étage où le feu s'est déclaré. L'intervention des pompiers a été difficile et ils ont tenté de mettre un terme à l'incendie grâce à du sable sec : «Il était difficile de rentrer dans le bâtiment car nous craignions que d'autres explosions ne se produisent», a déclaré à la presse un membre des pompiers sur place, Kim Jin-young.

a fire broke out at a primary battery production plant in South Korea





killing one person and injuring six others.



Twenty-one people are reportedly stranded inside the burning factory





리튬전지 제조공장 화재 1명 사망·21명 고립$TSLA pic.twitter.com/AQq22JKefP

— 오늘의 테슬라 뉴스 (Tesla News Today) (@TodayTeslanews) June 24, 2024