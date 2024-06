États-Unis : la sculpture de cire d’Abraham Lincoln fond sous la chaleur brutale de Washington

Une sculpture en cire de l'ancien président américain Abraham Lincoln, installée à Washington D.C, a partiellement fondu en raison des fortes chaleurs sur la capitale.

Les fortes chaleurs provoquent des dégâts parfois inattendus. À Washington, c’est la sculpture en cire d’Abraham Lincoln qui en a fait les frais, puisque cette dernière n’a plus de tête.

Au cours de ces derniers jours, la capitale des États-Unis a connu des températures atteignant les 37° C, avec un ressenti supérieur à 40° C. Ce sont ces températures élevées qui ont provoqué la fonte de la tête de la sculpture de cire d’Abraham Lincoln, 16e président américain et l’une des plus grandes figures de l’histoire du pays.

another look at the wax lincoln sculpture in dc that melted during the heat wave pic.twitter.com/Wq3v0GCvUD — Spencer Allan Brooks (@SpencerSays) June 24, 2024

Cette sculpture, mesurant plus d’1,80 mètre et installée dans le mémorial du camp Barker, a tout d’abord fondu au niveau de la tête, avant que d’autres parties du corps en cire d’Abraham Lincoln ne fondent, comme une jambe et un pied.

Installée en septembre dernier, cette sculpture de cire, qui est également une bougie et qui a déjà été affectée par une fonte par le passé, devrait disposer d’une nouvelle tête dans les prochains jours selon les médias américains.