États-Unis : un nouveau mystérieux monolithe apparaît dans le désert du Nevada

Un mystérieux monolithe a été retrouvé pendant le week-end du 15 et 16 juin par la police de Las Vegas (Etats-Unis) dans le désert du Nevada. Cette trouvaille a été la dernière d’une longue liste de monolithes d’origine inconnue retrouvés aux quatre coins des Etats-Unis mais aussi en Europe.

L’objet a été déplacé pour éviter l’afflux massif de curieux. Un monolithe a été découvert par la police de Las Vegas (Etats-Unis), lors du week-end du 15 et 16 juin, près de Gass Peak, dans une zone difficilement atteignable du Desert National Wildlife Refuge dans le Nevada.

A mysterious shiny metal monolith has been discovered on the highest mountain peak in the Las Vegas Range, just 15 miles north of Jerry's Nugget. ( LVMPD Search & Rescue) pic.twitter.com/PZYkJp7AQ9 — Las Vegas Locally (@LasVegasLocally) June 17, 2024

Aucune piste concernant la manière dont l’objet a pu arriver dans cette région reculée, ni concernant un potentiel suspect dans cette affaire, n’ont pu émerger pour le moment.

MYSTERIOUS MONOLITH UPDATE:





A lot of you have asked about the mysterious monolith that was recently spotted north of Las Vegas.



Yesterday afternoon, we assisted with the removal of the item due to public safety and environmental concerns. pic.twitter.com/4NrR9FDo4T — LVMPD (@LVMPD) June 21, 2024

«On ne sait toujours pas comment l'objet s'est retrouvé à cet endroit ni qui pourrait en être responsable», a assuré ce vendredi la police de Las Vegas dans un thread publié sur X.

Le monolithe déplacé pour des raisons de sécurité

Les autorités locales ont pris la décision de déplacer le monolithe ce jeudi, selon CNN. Le département de la police a indiqué que l'objet était conservé dans un endroit secret le temps que les autorités trouvent une solution concernant l’avenir de cette structure.

«Hier après-midi, nous avons aidé au retrait de l'article pour des raisons de sécurité publique et d'environnement. Il est stocké dans un endroit tenu secret pendant que les autorités publiques déterminent la manière la plus appropriée de disposer/stocker l'article. Il mesure plus de 1,95 m de haut et chaque face mesure 33 cm de large. Il était fait de tôle réfléchissante pliée en triangle et fixée avec des barres d'armature et du béton», a tweeté le LVMPD.

It is being stored at an undisclosed location while public authorities determine the most appropriate way to dispose/store the item. It is 77” tall and each face is 13” wide. It was made out of reflective sheet metal folded into a triangle and secured with rebar and concrete. — LVMPD (@LVMPD) June 21, 2024

Ce monolithe était illégalement installé sur des terres fédérales destinées à protéger les mouflons et à abriter des plantes rares, ainsi que des tortues du désert. Le Desert National Wildlife Refuge est le plus grand refuge faunique en dehors de l'Alaska et peut couvrir deux fois l'État du Rhode Island.

Le dernier d’une mystérieuse série entamée en 2020

En novembre 2020, un premier monolithe de ce type a été découvert dans le paysage martien du désert de roche rouge de l'Utah. Des observations similaires ont ensuite été faites en Roumanie, en Californie centrale, au Nouveau-Mexique et sur la célèbre Fremont Street, dans le centre de Las Vegas.

Toutes ces structures ont disparu aussi rapidement qu'elles sont apparues, ajoutant à la légende et au mystère entourant ces affaires. «Cette chose ne vient pas d'un autre monde», avait déclaré à l'époque des découvertes successives le lieutenant Nick Street, du département de la sécurité publique de l'Utah.

Le monolithe de l'Utah avait été enfoncé dans la roche dans une région si reculée que les autorités n'ont pas immédiatement révélé son emplacement, de peur que les gens ne se perdent ou n'échouent en essayant de le trouver.

C’était sans compter sur la détermination de certains curieux, qui ont rapidement trouvé l’emplacement avant de s’y rendre massivement, dégradant ainsi la flore locale et le paysage désertique.